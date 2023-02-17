ŞAHKUT ekibi depremzedenin 46 bin TL'sini teslim etti

Nurdağı'ndan sonra Hatay'a da destek olan ŞAHKUT ekipleri arama kurtarma çalışmaları sırasında buldukları 46 bin TL'yi emniyet güçlerine teslim ettiler.

Nurdağı'ndan sonra Hatay'a da destek olan ŞAHKUT ekipleri arama kurtarma çalışmaları sırasında buldukları 46 bin TL'yi emniyet güçlerine teslim ettiler.

Kahramanmaraş depreminden en fazla etkilenen illerden birisi olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları yapan Şahinbey Belediyesi'ne bağlı ŞAHKUT ekipleri, depremzedelerin yaşamla mücadelesinde onların yanında olurken, aynı zamanda da onların mal varlıklarını da gözeterek buldukları para ve ziynet eşyalarını emniyet güçlerine teslim ediyorlar.

"Depremzedelerin canlarını ve mallarını gözetmeliyiz"

Depremzedelerin zor günlerinde onlara destek olmaları gerektiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "10 ili kapsayan çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bu süreçte ne kadar çok vatandaşımızı kurtarabilirizin derdine düşüp onlara yardım elimizi uzattık. Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerimizden oluşturduğumuz ŞAHKUT ekibimiz öncelikli olarak Nurdağı'nda çalışmalar yaptı. Ekibimiz Nurdağı'nın ardından Hatay'a giderek arama kurtarma çalışması yürütüyorlar. Burada vatandaşlarımızın canlarını kurtarırken mallarını da gözetiyorlar. Hatay'da bir depremzedemizin evinden 46 bin lira bulan ekiplerimiz bulunan parayı emniyet ekiplerine teslim ettiler. Şahinbey Belediyesi olarak depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP