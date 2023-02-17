Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞAHKUT ekibi depremzedenin 46 bin TL'sini teslim etti

Yerel Haberler

ŞAHKUT ekibi depremzedenin 46 bin TL'sini teslim etti

Nurdağı'ndan sonra Hatay'a da destek olan ŞAHKUT ekipleri arama kurtarma çalışmaları sırasında buldukları 46 bin TL'yi emniyet güçlerine teslim ettiler.

Nurdağı'ndan sonra Hatay'a da destek olan ŞAHKUT ekipleri arama kurtarma çalışmaları sırasında buldukları 46 bin TL'yi emniyet güçlerine teslim ettiler.

Kahramanmaraş depreminden en fazla etkilenen illerden birisi olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları yapan Şahinbey Belediyesi'ne bağlı ŞAHKUT ekipleri, depremzedelerin yaşamla mücadelesinde onların yanında olurken, aynı zamanda da onların mal varlıklarını da gözeterek buldukları para ve ziynet eşyalarını emniyet güçlerine teslim ediyorlar.

"Depremzedelerin canlarını ve mallarını gözetmeliyiz"

Depremzedelerin zor günlerinde onlara destek olmaları gerektiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "10 ili kapsayan çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bu süreçte ne kadar çok vatandaşımızı kurtarabilirizin derdine düşüp onlara yardım elimizi uzattık. Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerimizden oluşturduğumuz ŞAHKUT ekibimiz öncelikli olarak Nurdağı'nda çalışmalar yaptı. Ekibimiz Nurdağı'nın ardından Hatay'a giderek arama kurtarma çalışması yürütüyorlar. Burada vatandaşlarımızın canlarını kurtarırken mallarını da gözetiyorlar. Hatay'da bir depremzedemizin evinden 46 bin lira bulan ekiplerimiz bulunan parayı emniyet ekiplerine teslim ettiler. Şahinbey Belediyesi olarak depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nurdağı Hatay Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title