'Papi' İsmi Verilen Köpek Sahibini Bekliyor - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde bir köpek daha sağlığına kavuştu. Duyarlı hayvanseverler tarafından bir süre önce Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen ve 'Papi' adı verilen köpek, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, bir köpeği daha sağlığına kavuşturdu. Hayvanseverlerin birçok veterinere götürdüğü fakat tedavi ettiremediği ve papilloma denilen ağız yaraları olan sahipsiz köpek, Büyükşehir Belediyesi'nin veterinerlerine teslim edildi.

PAPİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Duyarlı hayvanseverler tarafından bir süre önce Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen ve 'Papi' adı verilen can dost 1,5 aylık tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuştu. Hayvanseverler, ağzındaki yaraları fark ettikten sonra sahipsiz köpeği birçok veterinere götürdü. Hem maliyeti hem de tedaviye cevap vermemesi sebebiyle hayvanseverler köpeği, Büyükşehir Belediyesi'nin donanımlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Papi, 'papilloma' denilen dil, dudak ve ağız yaraları için kemoterapi gördü. Bakımevi'ne ilk geldiğinde solunum güçlüğü çeken ve beslenemediği için çok zayıflamış olan Papi, tedavisinin ardından katı gıdalarla beslenmeye başladı. Sahiplendirilecek olan Papi kısa süre kısırlaştırıldı.

"PAPİ'YE SAHİP ARIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde Veteriner Hekim olarak görev yapan Hasan Serkan Yener, Papi'yi sağlığına kavuşturduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Papi, Bakımevimize 17 Şubat'ta Bağlarbaşı'ndan bir ihbar üzerine geldi. Duyarlı vatandaşlarımız Papi'nin ağzındaki durumu görmüşler. Daha öncesinde 3, 4 veteriner hekime götürülmüş, gerek külfetli masrafları gerekse de yapılan tedavilerin cevap vermemesi sonucunda bizlere güvendiler ve bakımevimize ekiplerimiz tarafından bakımevimize getirildi. İlk geldiğinde ağzında yoğun bir papilloma virüsü olduğunu gördük. Bu virüs dil, dudak ve ağzın geneline hızlı bir şekilde yayılmıştı. Aşırı bir zayıflama durumu vardı ve solunum güçlüğü çekiyordu. Öncelikli olarak sıvı tedavisi ile kendisini destekledik. Daha sonra yumuşak gıdalar ve şu an kuru mama yiyecek duruma geldi. Papi şu an gayet sağlıklı. Bu tür hastalık atlatan köpeklerimizin sahiplenilmesi bizi daha çok mutlu eder. Onun için biz Papi'ye bir sahip arıyoruz. Gelip sahiplenmelerini istiyoruz."

ANKA / Yerel