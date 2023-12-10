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Şahinbey tesislerinde el emeği göz nurları sergilendi

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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Selçuklu Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmaları sergilendi. Şahinbey Belediyesi, iğne oyası ile tasarım, giyim, mefruşat, resim ve dekoratif ahşap boyama kurslarında eğitim veriyor.

- Şahinbey tesislerinde el emeği göz nurları sergilendi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Selçuklu Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler el emeği göz nuru çalışmalarını sergilediler.

Sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde açtığı kurslar ve verdiği eğitimlerle hem kadınlara hem de çocuklara ve gençlere birçok dalda eğitimler veren Şahinbey Belediyesi; iğne oyası ile tasarım, giyim, mefruşat, resim ve dekoratif ahşap boyama kurslarında eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarını sergiledi.

"Bizler için çok büyük bir imkan"

Selçuklu Gençlik Merkezi'nde mefruşat kursuna gelen Kezban Keskin, "Üç yıldan bu yana Selçuklu Gençlik Merkezi'nde mefruşat kursuna geliyorum. Geldiğim kurşun kendime ve çevreme çok faydası oldu. Evimin ihtiyacı olan malzemeleri burada diktim. Akrabalarıma pike, seccade takımları ve kızlarımın çeyizlerini burada yaptım. Tüm bunları kendimiz yaptığımız için daha uygun fiyatlara denk geliyor. Yaptıklarımı satarak aile bütçeme katkı sağlıyorum. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

"Kısa zaman içerisinde çok şey öğrendim"

Emine Ateş geldiği kurs sayesinde evinin ihtiyaçlarını karşıladığını ifade ederek, "Selçuklu Gençlik Merkezi'nde üç aydır mefruşat kursuna geliyorum. Burada kısa zaman içerisinde çok şey öğrendim. Eğlenceli bir ortamda eğitim görüp öğreniyoruz. Selçuklu Gençlik Merkezi'nde evimde eksik olan malzemeleri yapıp çevremde yardıma ihtiyacı olanlara yardım ediyorum. Şahinbey Belediyesi'nin sunduğu imkanlar bizlerin ufkunu açıyor herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kursiyerlerimizde renklerle daha da pozitif düşünüyorlar"

Resim Kursu öğretmeni Nazlı Yavuz resim kursuna oldukça yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Özellikle gençle resim kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Çünkü bu kurs onların hayal gücünü geliştirip derslerine de odaklanmalarını sağlıyor. Bu kurs onları daha da sakinleştirip hayata bakış açılarını da değiştiriyor ve çevrelerine daha sakin davranmalarını sağlıyor. Çünkü her rengin kendine özgü anlamı var. Mesela gökyüzü mavi mavi renge baktığımızda rahatlıyoruz. Kursiyerlerimizde renklerle daha da pozitif düşünüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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