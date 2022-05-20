Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor - Haberler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri dolayısıyla başlattığı "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" Projesi çerçevesinde Çanakkale şehitliklerini ziyaret edecek olan öğrencilerle bir araya geldi.

Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret edecek olan öğrencilerin bilgilendirme toplantısına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale ziyaretleriyle milli şuura sahip bir toplum oluşturulmak istendiğini ifade etti.

Çanakkale şehitlerinin bu vatan için şehit olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gençlerimizi çok seviyoruz. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Gençlerimizin gelişimi için eğitimde, sporda, sanatta elimizden geleni yapıyoruz. Çanakkale bizler için çok önemli. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden 253 bin şehidimizin yattığı yer. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımız da, 'Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.' dediği yer. Gençlerimiz, Çanakkale ziyaretleriyle ecdatla buluşacak. Böylece 145 bin 227 öğrencimiz ve vatandaşımız Çanakkale'ye gitmiş olacak. Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale'de ihya edilmemiş 4 tane şehitliğin restorasyonunu yaparak ziyaretlere açtık. Allah onlardan razı olsun onlar bu vatan için şehadet şerbetini içmeseydi bizlerinde bugün bir vatanı olmayacaktı. Herkesin mutlaka Çanakkale'yi ziyaret etmesi lazım. Bu nedenle Şahinbey bölgesindeki tüm lise öğrencilerimize Çanakkale'ye ziyaret imkanı sunuyoruz. Uçak ile günü birlik bir ziyaret yapıyoruz ve bu Türkiye'de bir ilk. Öğrencilerimizi ecdatlarıyla bir araya getirerek tarihimizi öğretiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel