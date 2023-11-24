Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi vatandaşın hizmetinde Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dünya Etnospor Konfedarasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapılan açılış...

Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi vatandaşın hizmetinde

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dünya Etno spor Konfedarasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapılan açılış töreninin ardından vatandaşa hizmet vermeye başladı.

Gaziantep'te bir ilke daha imza atan Şahinbey Belediyesi, YeşilVadi Millet Bahçesi içerisine yaptığı Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Toplam 80 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tesiste Atlı Cirit, Yağlı Güreş, Atlı Okçuluk, Karakucak Güreşi, Rahvan Binicilik, Mas Güreşi, Kökbörü, Aşık Oyunu, Kuşak Güreşi ve Geleneksel Türk Okçuluğu sporları yapılabilecek.

"Böyle bir tesisi şehrimize kazandıranlara teşekkür ediyorum"

Şahinbey tarafından önemli bir spor yatırımı yapıldığını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Geleneksel Spor Merkezi'nin Gaziantep'e Şahinbey'e ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporda da devrimler yapan bir Türkiye var. Tesisler yapan bir Türkiye var, güçlü bir gençlik var. Böyle bir tesisi şehrimize kazandıran Şahinbey Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu tesis Gaziantep'imize büyük katkı sağlayacak"

Dünya Etnospor Konfedarasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise merkezi Gaziantep'e kazandıran Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Gaziantep'imize büyük katkı sağlayacak bu tesisi hayata geçirdiği için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Biz geleneksel sporların yaygınlaştırılmasını, güçlendirilmesini bir kültür meselesi olarak görüyoruz. Biz gençlerin her türlü sporu yapmasını istiyoruz. Gençlerimiz spor seçerken oydu buydu derdine düşmeyecek kadar alt yapımızın oluşmuş olması büyük bir kazanım. Bu tesisi yapıp hayata geçirdiği için Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız ile birlikte belediyecilik anlayışı değişti"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise geleneksel sporlar için önemli bir merkezin açılışını yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önce İstanbul'un hali içler acısıydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte belediyecilik anlayışı da değişti. Belediyecilik doğumdan ölüme kadar vatandaşlara dokunan ve onların ihtiyaçlarını karşılayan bir anlayışa dönüştü. Türkiye Yüzyılı ile birlikte yeni eserler yapılıyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyükşehir, Şehitkamil ve diğer belediye başkanlarımız ile birlikte kardeşlik hukuku içerisinde Gaziantep'imizi gelecek yüz yıla hazırlama noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimize kazandırdığımız birçok eserin yanında Şahinbey Belediyesi Geleneksel Spor Merkezi'ni de yaparak halkımızın hizmetine açtık. Bu tesislerimizin sayısını artırarak Gaziantep'imizi Türkiye Yüzyılına hazırlama noktasında diğer belediye başkanlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.