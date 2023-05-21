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Şahinbey'e yeni bir yol ağı daha

Yerel Haberler

Şahinbey'e yeni bir yol ağı daha Şahinbey Belediyesi şehrin trafiğini rahatlatma adına yeni projeler üretmeye devam ediyor.

Şahinbey'e yeni bir yol ağı daha

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi şehrin trafiğini rahatlatma adına yeni projeler üretmeye devam ediyor.

Daha önce yaptığı önemli projelerle şehrin trafiğine nefes aldıran Şahinbey Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekleyerek Şanlıdere Caddesini, YeşilVadi Bulvarına bağlıyor. 40 metre genişliğinde olan yolun uzunluğu ise yaklaşık 2 km olacak. Yolun hizmete açılması ile birlikte Sadıklar Caddesi ve Şanlıdere Caddesi'nin trafik yükü büyük ölçüde rahatlamış olacak.

"Şehrimize yeni bir bulvar kazandırıyoruz"

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına yeni bir yol çalışması yaptıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu " Gaziantep'imizin ve Şahinbey'imizin trafik problemini çözmekte kararlıyız. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile şehrimize yeni bir yol daha kazandırıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Şanlıdere Caddesini, YeşilVadi Bulvarına bağlıyoruz. Bildiğiniz gibi Sadıklar Caddesi ve Şanlıdere Caddesi'nde trafik sıkışıyordu. Bu trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak adına Şanlıdere Caddemizin tam ortasından YeşilVadi'ye yeni bir Bulvar kazandırıyoruz. 40 metre genişliğindeki bulvarımız üzerindeki son binayı da yıkarak kamulaştırma çalışmasını tamamladık. Bu yolumuzu da çok kısa süre içerisinde hizmete alıp Gaziantep'imizin ve Şahinbey'imizin trafiğine yeni bir nefes aldıracağız. Yolumuz şehrimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Yerel

Şahinbey Belediyesi Gaziantep Şahinbey Yerel Haberler

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