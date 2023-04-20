Şahinbey'den Adıyaman'a çarşı

Depremden itibaren Adıyaman'ın yanında olan Gaziantep Şahinbey Belediyesi, kentte 55 dükkandan oluşan bir çarşı yaptı.

Depremden itibaren Adıyaman'ın yanında olan Gaziantep Şahinbey Belediyesi, kentte 55 dükkandan oluşan bir çarşı yaptı.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Eski Otogarın yerinde 26 gün önce başlanılan Şahinbey Çarşısı tamamlandı. Selçuklu Mimariyle yapılan çarşının çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çarşıda incelemede bulunarak, esnaflarla sohbet etti.

Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, "Şahinbey Belediyesi olarak, Genel Merkezimiz tarafından 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman'a görevlendirildik. Adıyaman'da 36 günden beri çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Burada işyerlerinin yıkık olmasından dolayı, ticaretin canlanması için içerisinde 55 adet dükkandan oluşan bir çarşı inşa ettik. İçerisinde bay bayan lavabosu, mescidi olan bu çarşıyı 26 gün içerisinde tamamlandık. Kardeş Adıyaman Halkına belediyemizin armağanıdır" dedi.

Belediye olarak Adıyaman'da sadece çarşı yapmadıklarını dile getiren Başkan Tahmazoğlu, "50'nin üzerinde iş makinesi, 100'ün üzerinde personelimize aralıksız çalışıyoruz. Öncelikle enkazların kaldırılması gerekiyordu. Ekibimiz ve iş makinelerimizle 2 bin 500'ün üzerinde enkazı biz kaldırdık. İki aşevimizi buraya getirdik, Ramazan öncesi yemek, Ramazan'da da iftarlık, sahurluk dağıttık. Çocuklarımızın vakitlerini değerlendirmeleri için 10 setten oluşan paket dağıtımı gerçekleştirdik. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize soru bankaları verdik. Çeşitli oyun guruplarında çocuklarımızı eğlendirdik. Şahinbey Belediyesi olarak desteğimizi aralıksız sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN