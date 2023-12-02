Şahinbey'den 3 bin 712 engelli vatandaşa akülü ve manuel tekerlekli sandalye

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşlara 137 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye etti.

Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar 3 bin 712 engelli vatandaşa manuel ve akülü tekerlekli sandalye, 4 noktada akülü araç dolum istasyonu, 10 tane hasta bakım yatağı, 7 tane akıllı klozet, 101 adet işitme cihazı, 420 görme engelliye beyaz baston, analog görme engelli bilgisayarı hediye etti. Şahinbey, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılayarak yaşamlarını kolaylaştıracak projeler yapmaya devam ediyor.

"3 bin 712 akülü ve manuel sandalye dağıttık"

Bugüne kadar 3 bin 712 adet manuel ve akülü sandalye dağıtımı yaptıklarının altını çizen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak sadece 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde değil, 365 gün engelli kardeşlerimizle beraberiz. Çünkü onlar bizlere Allah'ın emaneti, canımız, ciğerimiz, engelli olmak, bir suç değil, bir eksiklik değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan göreve gelmeden önce engelli kardeşlerimiz hak ettiği değeri göremiyordu. Engelli kardeşlerimiz eve hapsolmuş sokağa çıkamıyordu. Akülü veya manuel tekerlekli sandalye alma şansı yoktu. Yurt dışından eski akülü sandalyeleri toplar törenlerle dağıtırlardı veya engelli kardeşlerimize mavi kapak biriktirtirlerdi. Onu da büyük bir lütufmuş gibi dağıtırlardı. Cumhurbaşkanımız göreve geldikten sonra, engelli yasaları ile engelli kardeşlerimize maaş bağlatıp işe alınması yönünde çalışmalar yaptı ki bunların hepsi de çok önemli çalışmalar. Bizler de Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana engelli kardeşlerimize hep yardımcı olduk olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 750 akülü, 2 bin 960 manuel olmak üzere toplamda 3 bin 712 adet akülü ve manuel sandalyeyi engelli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Engelli kardeşlerimiz bu sandalyelerle dışarı çıkıp dolaşabiliyor, istediği yere gidebiliyor ve normal hayatını sürdürebiliyor. Şahinbey Belediyesi olarak sadece akülü manuel sandalye değil, hasta bakım yatağı, işitme cihazı, engelli parkı, protez kol, bacak, görme engelli kardeşlerimiz için analog, bilgisayar, solunum destek cihazı, beyaz baston şarj istasyonları, akıllı klozet ve benzeri hizmetleri engelli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bunu bir lütuf olarak değil, bunu bir vazife olarak kabul ediyoruz. Bize sadece dua ederlerse bizler için yeterli" diye konuştu.

"Başkanımız her zaman bizlerin yanında"

Görme Engelliler Derneği Başkanı Necmettin Aysel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun engellilere her zaman destek olduğunu belirterek, "2002 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasete girdiği zaman engellileri ilk defa meclise taşıdı. Yine 2005 yılında Cumhurbaşkanımız engelli yasasını çıkartarak, engellilere destek oldu. Engellilere verilen imkanlara baktığımızda Avrupa'dan daha ileride oluğumuzu söyleyebilirim. 2009 yılında ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldikten sonra engellilere sahip çıkarak onların her zaman yanında oldu ve ihtiyaçlarına cevap verdi" diye konuştu. - GAZİANTEP