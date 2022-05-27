Şahinbey'de 'Türk Mutfağı Haftası' kutlandı - Haberler

Şahinbey'de ' Türk Mutfağı Haftası' kutlandı

GAZİANTEP - Türk Mutfağı Haftası, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen Şehreküstü Konakları'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Cumhurbaşkanlığının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' Şehreküstü Konakları'nda Gaziantepli kadınların yaptığı yemeklerle kutlandı.

"Gaziantep Anadolu mutfağının taçlandığı bir şehir"

Programda konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Gaziantep mutfağının yıllara dayanan bir geçmişi olduğuna değinerek, "Gaziantep şehrimiz Anadolu mutfağının taçlandığı bir şehir. Anadolu'nun içlerinden 10-15 bin yıllık birikimlerin lezzet olarak sofralara aktarıldığı bir şehir. Bu kültürü yaşatan hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gelecek kuşaklara hamaratlı hanımlar sayesinde aktarılacak. 'Türk Mutfağı' Haftası nedeniyle böyle bir etkinlik düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Türk mutfağı sergilendi"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Gaziantep'e özgü yüzlerce yemeğin olduğuna dikkati çekerek, "Türk Mutfağı Haftası'nda Turizm İl Müdürlüğümüz ile birlikte böyle bir etkinlik yaptık. Şehrimizin hanımlarının her birinin elinde ayrı marifet var. Bu organizasyonla Türk Mutfağını sergileyelim istedik. Gaziantep'in 350 çeşit yemeği var. Köftenin, patlıcanın birçok yemek çeşidi var. Yazın ve kışın ayrı çorba çeşitlerimiz bulunuyor. Gaziantepli ablalarımız çok marifetli, hepsinin ellerine sağlık, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel