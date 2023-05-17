Şahinbey'de öğrencilere bisiklet müjdesi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin yüzünü güldüren müjdeyi vererek, 2 takdir getiren öğrencilerin bisiklet sahibi olacağını duyurdu.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye etme geleneğini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 takdirle başlattığı bisiklet hediye etme kampanyasını 5'e, 4'e, 3'e ve şimdide 2 takdire düşürdü. Başkan Mehmet Tahmazoğlu başarıyı teşvik etmek için öğrencilere bisiklet hediye etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"2 takdir getirene bisiklet hediye"

Sosyal medya üzerinden öğrencilere müjde veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Her gencin ve çocuğun hayali bisiklet sahibi olmak. Ben çocukken benim hayalim de bisiklet sahibi olmaktı. Biz hayalimizi gerçekleştiremedik. Ama gençlerimizin hayalini gerçekleştirmek için Şahinbey Belediyesi olarak 104 bin bisiklet aldık ve bu bisikletlerimizi sırayla hediye ediyoruz. Önce 6 takdir alan öğrencilerimize bisiklet verdik, sonra bunu 5'e düşürdük, sonra 4 takdire düşürdük, sonra 3 takdire düşürdük. Şimdi ise 2 takdiri olan her öğrencimize bisikletlerini hediye ediyoruz. Bisikletleriniz hayırlı uğurlu olsun. Güle güle, sağlıkla kullanın. Bu yaz Şahinbey'de çok neşeli geçecek" diye konuştu. - GAZİANTEP