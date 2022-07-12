Şahinbey'de kurban kesimi sonrası dezenfekte çalışmaları yapıldı

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlarını kestikten sonra yayılan kötü kokuların önüne geçmek için koku önleyici dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Yaptığı örnek çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde bulunan kurban kesim yerlerinde kesim sonrasında yayılan kötü kokunun önüne geçmek için pazar yerleri, mazgallar, çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarında koku önleyici dezenfekte çalışması yapılarak çevreyi rahatsız edici kötü kokuların önüne geçti. Yapılan ilaçlama sayesinde kötü kokuların önüne geçilerek vatandaşlara daha ferah bir ortam sağlandı.

"Kurban Bayramı'nda vatandaşımız için çalışıyoruz"

Çevre temizliği ve halk sağlığı için temizliğin en hassas konulardan biri olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ederken, periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik işlerine de aralıksız devam ediliyor. Temizlik çalışmalarımız çerçevesinde sürdürdüğümüz çöp konteyneri yıkama ve dezenfektesi sayesinde çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılarak, görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenip, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için pazar yerleri, mazgallar, çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarına koku önleyici özel bir çalışma yapıldı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.