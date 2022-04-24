Şahinbey'de 23 Nisan 50 bin çocukla kutlandı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte 50 bin çocuk doyasıya eğlendi. Şenlikte hediye yağmuruna tutulan miniklere, bisiklet, tablet, futbol topu, tişört ve binlerce oyuncak hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Çocuk Şenliği" çocuklardan yoğun ilgi gördü. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 22 Nisan'da başlayan ve yarın son bulacak olan şenliğe şimdiye kadar 50 bin çocuk katıldı. Şenlikte kendileri için hazırlanan etkinliklerle katılarak doyasıya eğlenen çocuklar, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Gün boyunca süren şenlikte yüzlerini boyatan ve şişme oyuncaklarda oynayan çocuklar, çocuk atölyelerinde ise kendilerini geliştiren çalışmalara katıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, Kukuli, Z Takımı ve Niloya Müzikallerinde ise salonu tıka basa doldurdu.

"Her şey çocuklarımız için"

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya kutlamaları için çeşitli hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımızın bayramlarını doya doya kutlamaları için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde şişme oyun grupları ve çeşitli oyuncaklarla eğlenmelerini sağlıyoruz. Ayrıca Çocuklarımızın kabiliyetlerini geliştirmeleri için açtığımız dokuz atölyede onlara eğitimler veriyoruz. Yine çocuklarımızın çok sevdiği Kukuli, Z Takımı ve Niloya Müzikallerini getirdik. Düzenlediğimiz Çocuk Şenliği'ni şuana kadar 50 bin den fazla çocuğumuz ziyaret etti ve etmeye de devam ediyor. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Minikler hediye yağmuruna tutuldu

Şahinbey Belediysi, Kitap Fuarlarında olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olan "Çocuk Şenliği" programında da çocukları ve vatandaşları hediye yağmuruna tuttu. Şenliğe çocukları ile gelen vatandaşlara yapılan çekilişle bisiklet, tablet, tişört, futbol topu ve daha birçok hediyeler verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel