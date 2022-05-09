Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Mayıs olağan meclis toplantısının 1.oturumu Belediye Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 13 maddenin 8'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonu'na, 1 madde teklif karar olarak gündeme alınırken, 1 madde ise gündem dışı meclise sunulup oy birliği ile gündeme alınıp Plan Bütçe Komisyonuna ve Çevre Temizlik Komisyonuna havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturum toplantısını 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel