Şahinbey Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel Başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i Tarife Komisyonuna, 1'inde ise görev süresi dolan ihtisas komisyonları üye seçimi gündeme alındı. 3 madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı. Gündem dışı olarak gündeme alınan 3 maddenin 1'i Plan bütçe komisyonuna havale edilirken, 2 madde de ise Encümen Üyeliği ve Başkanlık Divanı üyeliklerinin seçimi yapıldı.

Mecliste seçim

Şahinbey Belediye Meclis Başkanlık Divanında ve Encümen Üyeliği görevlerinde boşalma olması nedeniyle yerlerine yeni üye seçimi yapılırken, görev süresi dolan ihtisas komisyon üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı.

Divan Katipliği Asil Üyeliğine Lokman Kavak, Gamze Gül Günsoy, Divan Katipliği Yedek Üyeliğine Aslettin Yıldız, Bedia Darıcılar, Encümen Üyeliğine ise Lokman Kavak, Muzaffer Çolak, Ali Bayram Özkardemli seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliğine Cuma Güzel, Bekir Aslan, Gamze Gül Günsoy, Mehmet Akıncıoğlu, Hasan Şencan, Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine Sait Şahin, Mehmet Yaşar Göktürk, Şıh Mehmet Öztürk, İbrahim Ceylan, Mahmut Demirel, Tarife Komisyon Üyeliğine Hamit Kiraz, İsrafil Yeşiltaş, Emine Ayaz, Adnan Erdoğan, Mahmut Öztürk, Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyeliğine İbrahim Halil Yayla, Abdullah Bedirhanoğlu, Mehmet Cevat Ensari, Salih Bük, Mehmet Dokbay, Eğitim Gençlik Spor Komisyonu Üyeliğine Ahmet İnal, Mustafa Kemal Töremişoğlu, Ali Koçarslan, Özkan Alpaslan, Mehmet Dokbay Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliğine Hanifi Kızılbağ, Hilmi Öztürk, Hüseyin Deveci, Aslettin Yıldız, Mahmut Öztürk, Kırsal Kalkınma Komisyonu Üyeliğine Müslüm Yüksel, Fetullah Genç, Mustafa Kaplan, Bedia Darıcılar, Yılmaz Kireç seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı 2. oturum toplantısını 05 Ekim 2023 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.