ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey 13 yılda 12 milyon kitap dağıttı... Şahinbey'den eğitime dev destek

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi okumayı teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından bu yana 12 milyon 125 bin 389 kitap dağıtımı gerçekleştirdi.

Eğitime verdiği destek ile Türkiye'de önde gelen belediyelerden olan Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana öğrencilere ve vatandaşlara 12 milyon 125 bin 389 kitap dağıtımı yaparak okumaya teşvik ediyor. Gaziantep'e büyük bir kütüphane kazandırmak için kolları sıvayan Şahinbey Belediyesi, Türkiye'de örnek gösterilecek kütüphane ile şehrin okuma alışkanlığı yükünü sırtlayacak. Akkent Mahallesine inşa edilen dev kütüphane 24 saat açık kalacak.

"Vatandaşlar boş zamanlarını okuyarak değerlendirsin"

Şahinbey Belediyesi vatandaşların kitap okumaları için kahvehanelere kütüphane yaparak içlerini de kitaplarla doldurdu. Şahinbey İlçesi'ndeki tüm kahvehanelere yapılan kütüphanelerin yoğun ilgi görmesinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aynı uygulamanın camilerde de yaygınlaştırılmasını istedi. Camilere cemaatlerin faydalanabileceği içlerinde bir birinden değerli kitapların bulunduğu, binlerce kitaptan oluşan kütüphaneler yaptırdı. Şahinbey Belediyesi vatandaşların kitap okumaları için berberlere ve taksi duraklarına da kütüphaneler yaparak çok önemli bir projeye imza attı.

12 milyon 125 bin 389 kitap dağıtıldı

Yarınların büyük Türkiye'sine yön verecek gençlerin yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte okullarda 60 adet Z kütüphane yapan Şahinbey Belediyesi bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi, gençlerin ve vatandaşların her alanda ve her yerde kitaplardan faydalana bilmeleri için 2009 yılından bu yana 12 milyon 125 bin 389 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu liselere, ortaokullara, vatandaşlara, berber ve taksi duraklarına, kahvehanelere, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ve vatandaşlara kitap dağıtarak, okumayı teşvik etti.