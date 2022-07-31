Şahin'den sıcak asfalt çalışması yürütülen mahallelere ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahin'den sıcak asfalt çalışması yürütülen mahallelere ziyaret

Şahin'den sıcak asfalt çalışması yürütülen mahallelere ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şahinbey ilçesi Kavşak-Kuşçu-Yaycı-Dokur kırsal mahallelerini birbirine ve ana yola bağlayan 10.

 - Güncelleme:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şahinbey ilçesi Kavşak-Kuşçu-Yaycı-Dokur kırsal mahallelerini birbirine ve ana yola bağlayan 10.5 kilometrelik köy grup yolu sıcak asfalt çalışmalar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibiyle yerinde inceledi.

Burç bölgesinin önemli ulaşım akslarından olan köy grup yolunun 6 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt işlemi tamamlandı. Geriye kalan bölümünde çalışmalar aralıksız sürerken, Büyükşehir ekipleri konforlu bir ulaşım için yol üzerinde 3 köprünün yapımını gerçekleştirdi. Başkan Fatma Şahin incelemeler çerçevesinde teknik ekibiyle beraber Kavşak, Kuşçu ve Yaycı kırsal mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

"Bu yol Şahinbey'in ana damarlarından bir tanesi"

Yeni yol çalışmasının tamamlanan noktasında incelemelerde bulunan Şahin, köy yollarının kalitesinin artarak ulaşım konforunun arttığını aktararak, "Geldiğimiz noktada bütün köy grup yollarını sıcak asfalt yapan bir ekibin parçasıyım. Bu güzel yol, bizi mutluluğa sağlığa götürür inşallah. Bu yol Şahinbey'in ana damarlarından bir tanesi. Çizgiler çekilerek yol tamamlanacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin Şahinbey Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title