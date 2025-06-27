Sahillerde Yeni Trend: Spor Araba Görünümlü Sürat Tekneleri

Turizm mevsiminin başlaması ile sahillerinde son günlerde dikkat çeken yeni bir trend ortaya çıktı: Spor araba görünümlü sürat tekneleri yoğun ilgi görüyor. Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte denizde serinlemek isteyen tatilciler, farklı ve adrenalin dolu bir deneyim arayışına girdi.

Sürat teknesi gibi işlev gören bu araçlar, dışarıdan bakıldığında lüks spor otomobilleri andırıyor. Suda yüksek hızla ilerleyen araçlar, görenleri cezbediyor. Kuşadası'nda su sporlarında aktif olarak görev yapan Mahmuthan Sönmeyen, "Yaklaşık 5 yıldır kaptanlık yapıyorum. Son dönemde spor araba görünümlü bu sürat tekneleri büyük ilgi görüyor. Görsel olarak dikkat çekici, performansı ise gerçekten tatmin edici. Özellikle yabancı turistler bu araçlarla denize açılmak için sıraya giriyor" dedi.

Mahmuthan Sönmeyen, yaz boyunca bu teknelerin sahil şeridinde yoğun şekilde kullanılacağını belirterek, Kuşadası'na gelen misafirlere farklı bir deneyim yaşattıklarını vurguladı. - AYDIN