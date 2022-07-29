Sahillerde kaybolan 500 çocuk ailesine teslim edildi

Sakarya'nın tatil bölgesi olan 3 ilçede sahillerde kaybolan yaklaşık 500 çocuk, cankurtaranlar sayesinde ailelerine teslim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, görev yaptığı kuzey sahillerinde sezon başından bu yana canla başla çalışıyor. Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde yer alan 58 kulede vatandaşların hayatı için gözünü kırpmadan görev yapan toplamda 60 cankurtaran, sezon başından bu yana yüzlerce kişiyi kurtardı. Özellikle Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil boyunca yaklaşık 2 milyon misafirin ağırlandığı kuzey ilçelerinde güven timsali olan cankurtaranları en büyük zorluğu 'kayıp çocuk' ve 'asılsız boğulma ihbarı' konularında yaşadı. Sezon başından bu yana yüzlerce kişi cankurtaran hatlarını aslında olmayan boğulma vakaları için aradı. Ayrıca aileleriyle birlikte tatile gelen yüzlerce çocuk, bulunduğu sahilde kayboldu. Bu konuda bir uyarı açıklaması yayınlayan büyükşehir belediyesi, vatandaşlara 'duyarlılık' çağrısı yaptı.

Ciddi bir şekilde yoğunluğun yaşandığı sahillerde ailelerden çocuklara göz kulak olmaları gerektiğini belirten büyükşehir yaptığı açıklamada, "Annesinin, babasının, yakınlarının yanından uzaklaşan çocuklar sahillerde kayboluyor. Bu sezon yaklaşık 500 çocuk bulunarak ailesine teslim edildi. Bunların yanında personelimiz asılsız boğulma vakaları sebebiyle ciddi bir zaman kaybı yaşıyor. Vatandaşlarımızdan çocuklar konusunda duyarlı davranmalarını rica ediyoruz. Ayrıca asılsız ihbarda bulunan kişiler için de gerekli cezai işlemler yapılıyor. Sağlıklı, huzurlu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA