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Sahilde top oynayan gençlerin köpekle imtihanı

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Sahilde top oynayan gençlerin köpekle imtihanı

Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde oynayanların topunu kapan bir köpek, gençlere ter döktürdü.

Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde oynayanların topunu kapan bir köpek, gençlere ter döktürdü.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay, Tatvan'ın Van Gölü sahilinde yaşandı. İlçe sahilinde arkadaşlarıyla top oynayan gençler, hiç beklemedikleri bir olay yaşadı. Aralarında top oynayan gençlere yaklaşan bir sokak köpeği, topu kaparak kaçtı. Gençlerin peşinden koştuğu köpek, bir süre sonra ağzındaki topu yere bırakarak oyunlar oynamaya başladı. Gençler ve çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeyen köpek, kaçırdığı topla uzun süre oyun oynadı. Köpeğin topu vermeye niyetinin olmadığını anlayan gençler, topu geri alabilmek için birkaç kez hamle yapsa da köpeğin hamleleri sonucu başarısızlıkla sonuçlandı. Uzun bir süre gençleri arkasından koşturan köpek, zaman zaman topla yaptığı hareketlerle çevredekileri şaşırttı.

Anbean görüntülere yansıyan gençlerle köpeğin mücadelesi, gençlerin köpeğin dalgın anına dek getirip topu almasıyla sona erdi. Köpeğin, gençlerin topu geri almasından sonrada tekrardan topu kapmak için çevrelerinde dolaştığı anlar da görüntülere yansıdı. Gençlere ecel terleri döktüren köpeğin sevimli halleri ise izleyenleri gülümsetti. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Bitlis Tatvan Yerel Haberler

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