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Sahil Güvenlikten Çocuklara Yüzme Eğitimi

Sahil Güvenlikten Çocuklara Yüzme Eğitimi
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Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir'deki çocuk evlerinde kalan çocuklara yüzme eğitimi vermeye başladı. İlk etapta 15 çocuğa verilen eğitim, Mayıs ayına kadar 200 çocuğa ulaşması planlanıyor.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Bayraklı ve Karşıyaka çocuk evlerinde kalan çocuklara yüzme eğitimi vermeye başladı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı dalış timi tarafından, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesindeki Bayraklı ve Karşıyaka çocuk evlerinde kalan, 5-16 yaş aralığındaki çocuklara hafta sonları yüzme eğitimi verilmeye başlandı. İlk etapta 15 çocukla başlayan yüzme eğitimi, aralıksız her hafta devam ettirilecek. Mayıs ayına kadar toplam 200 çocuğa eğitim verilmesi planlanan programda çocuklar için ayrıca deniz sevgisi ve denizcilik kültürüne ait bilgilerin verildiği eğitimler de düzenlenecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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