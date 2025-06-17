Sahil Güvenlik TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açılıyor
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, 43. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Gemi, Atakum Çobanlı İskelesi'nde 10.00 - 17.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, vatandaşların ziyaretine açılacak.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, yarın Sahil Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. kuruluş yıldönümü etkinliklerine tüm vatandaşlar davet edildi.
Atakum Çobanlı İskelesi'nde konuşlanacak gemi, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel