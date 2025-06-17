Sahil Güvenlik TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açılıyor

Sahil Güvenlik TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, 43. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Gemi, Atakum Çobanlı İskelesi'nde 10.00 - 17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, vatandaşların ziyaretine açılacak.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, yarın Sahil Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. kuruluş yıldönümü etkinliklerine tüm vatandaşlar davet edildi.

Atakum Çobanlı İskelesi'nde konuşlanacak gemi, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama siyasi yasaklı hale gelebilir

Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Veda sahnesi bile çekilemedi

Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Veda sahnesi bile çekilemedi
Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a yönelik 'nükleer silah' iddiasını çürüttü

ABD istihbaratı İsrail'i çürüttü! İran nükleer silah peşinde değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.