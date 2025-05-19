Sahil Güvenlik TCSG-85 Gemisi, 19 Mayıs Etkinlikleri Kapsamında Ziyarete Açıldı
Mudanya BUDO iskelesine yanaşan TCSG-85 gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler hem geminin içini gezdi hem de bol bol fotoğraf çekildi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesince Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-85, vatandaşların ziyaretine açıldı.
Mudanya BUDO iskelesine yanaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-85 gemisine gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekindi. Geminin içini gezme fırsatı da buldu. Güverteye çıkan gencinden yaşlısına, gemiye hayran kaldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel