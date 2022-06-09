Sahil Güvenlik Subayı adaylarına olay yeri inceleme eğitimi - Haberler

Sahil Güvenlik Subayı adaylarına olay yeri inceleme eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Antalya'da 44 Sahil Güvenlik Subayı adayına, jandarmadan ilgili ekiplerce olay yeri inceleme eğitimi verildi.
Antalya'da 44 Sahil Güvenlik Subayı adayına, jandarmadan ilgili ekiplerce olay yeri inceleme eğitimi verildi. Eğitim sonrasında yapılan tatbikat ile öğrenilenler pekiştirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Kısım Amirliği tarafından Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı bünyesinde eğitimi devam etmekte olan 44 Sahil Güvenlik Subayı adayına, 9 Haziran tarihinde olay yeri inceleme eğitimi verildi. Eğitim sonrasında senaryolu adam öldürme olayı tatbikatı icra edildi. Subay adayı öğrencilerin tatbikata birebir katılımları sağlanarak eğitimin pekiştirilmesi hedeflendi. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel