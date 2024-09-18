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Sahil Güvenlik Gemisi TCSG Dost, Gaziler Günü'nde Ziyarete Açılıyor

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Samsun'daki Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG Dost, 16-19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Ziyaret saatleri ve yerleri ile ilgili bilgiler verildi.

Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG Dost ve botlar, Gaziler Günü kapsamında vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Samsun'da konuşlu bulunan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG DOST, TCSG-87 Komutanlığı ve Kontrol Bot, 16- 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak.

Valilikten ziyaretlerle alakalı yapılan bilgilendirmede Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi (TCSG DOST Komutanlığı) Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Rıhtımı'nda 19 Eylül Perşembe günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında, TCSG-87 Komutanlığı Atakum Çobanlı İskelesi'nde 19 Eylül Perşembe 10.00-17.00 saatleri arasında, Kontrol Bot-16'nın ise Yakakent Balıkçı Barınağı'nda 19 Eylül Perşembe 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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