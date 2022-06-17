Sahil Güvenlik, 40. yılını Çeşme'de öğrencilerle kutladı - Haberler

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Sahil Güvenlik, 40. yılını Çeşme'de öğrencilerle kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sahil Güvenlik, 40. yılını Çeşme'de öğrencilerle kutladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Çeşme'de düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Çeşme'de düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim yarışmasına katılan tüm öğrenciler, Sahil Güvenlik botuna bindirilerek Çeşme limanında gezdirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çeşme Eğitiminde İzleme Geliştirme ve İnovasyon Projesi (ÇİZGİ) çerçevesinde Çeşme'deki resmi ve özel ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Güvenli Gelecek, Güvenli Sular" temalı resim yarışması düzenlendi. Resim yarışmasına katılan öğrencilerin resimleri, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda sergilendi. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, öğrencilerin yaptığı resimleri incelerken, Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Orkun Artar' da eşlik ederek, yapılan resimler hakkında bilgi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Çakıcı ve Cumhuriyet Başsavcısı Kocaoğlu tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından resim yarışmasına katılan tüm öğrencilere yiyecek içecek ikramında bulunuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle Çeşme'de düzenlenen etkinlik, öğrencilerin Sahil Güvenlik botuyla Çeşme limanında gezdirilmelerinin ardından son buldu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sahil Güvenlik Komutanlığı milli eğitim bakanlığı Çeşme Yerel Haberler

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