Sahibinin omzunda uyukluyor Yerel Haberler Sahibinin omzunda uyukluyor Amasya'da bir yavru kedi uyku anlarını sahibinin omzunda geçiriyor. Sahibinin omzunda uyukluyor AMASYA - Amasya'da bir yavru kedi uyku anlarını sahibinin omzunda geçiriyor. Gazeteci olan sahibi bilgisayarıyla haber yazarken omzundaki kedisi ise mışıl mışıl uyuyor. Sokakta buldukları tek gözü görmeyen yavru kediyi sahiplenen gazeteci Serkan Atıcı, "İş yerimizin önünde ölmek üzereyken bulduk. Farklı farklı yerlerde uyuyor. En çok omzumda uyumayı seviyor" dedi. Sevimli kedinin ofislerinin maskotu haline geldiğini anlatan Atıcı, "Herkesin sokaktaki kedileri sahiplenmelerini istiyoruz" diye konuştu. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik Amasya kedi Yerel Haberler

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