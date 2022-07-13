Sahibinin evinden firar edip şehir merkezine inen eşek ilginç görüntülere sahne oldu - Haberler

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Sahibinin evinden firar edip şehir merkezine inen eşek ilginç görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sahibinin evinden firar edip şehir merkezine inen eşek ilginç görüntülere sahne oldu

Aydn'ın Karacasu ilçesinde sahibinin evinden firar eden bir eşek şehir merkezine inince ilginç görüntülere sahne oldu.

Aydn'ın Karacasu ilçesinde sahibinin evinden firar eden bir eşek şehir merkezine inince ilginç görüntülere sahne oldu. Karacasu'nun en işlek caddesinde başıboş dolaşan eşek trafiğe aldırış etmeden gezintisine devam ederken eşeğin şehir turu keyfi vatandaşların kamerasına bu şekilde yansıdı.

İlçe merkezinde yanın köylerde yaşadığı öğrenilen bir çiftçiye ait eşek yaşadığı evden firar ederek Karacasu'nun en işlek yerlerinden Sevenler Caddesi'ne indi. Akan trafiğe ve araçlara aldırış etmeden şehir merkezinde gezintisine devam eden eşeği görenler, o anı görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı. Sayıları günden güne azalması nedeniyle şehir merkezinde yürüyen başıboş eşek, görenlerin ilgisini çekerken zaman zaman sürücüleri de zor anlar yaşattı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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