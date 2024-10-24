Üye Girişi
Haberler

SAHA EXPO'da tüm LED ekranlara Türk bayrakları yansıtıldı

SAHA EXPO'da tüm LED ekranlara Türk bayrakları yansıtıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAHA EXPO'da, TUSAŞ şehitlerini anmak için fuar genelindeki tüm LED ekranlarda Türk bayrakları dalgalandı.

SAHA EXPO'da, TUSAŞ şehitlerini anmak için fuar genelindeki tüm LED ekranlarda Türk bayrakları dalgalandı. Markaların stantlarında ve fuaye alanında bulunan ekranlarda bayrakların yansıtılmasıyla milli birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Dün TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik hain terör saldırısının ardından SAHA EXPO'daki tüm markalar, LED ekranlara Türk bayrağını yansıttı. Milyon dolarlık savunma sanayii ürünlerinin Türk bayraklarıyla donatılması, güçlü bir milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Fuaye alanında ve tüm LED ekranlarda dalgalanan Türk bayrağının yanı sıra, TUSAŞ'ın SAHA EXPO'daki standında şehitlerin fotoğraflarının yansıtıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Etkinlikler Yerel TUSAŞ

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ saldırısı sonrası MSB'den terör örgütüne ağır darbe

TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı
Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 25 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Terörist Mine Sevjin Alçiçek öldürüldü mü? (TUSAŞ) CANLI ALTIN KURU | 24 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne? TUSAŞ hangi uçakları üretiyor? 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu? 29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu? 25 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 28 Ekim'de sağlık ocakları açık mı? 30 nerenin plakası? 30 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.