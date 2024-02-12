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Sağlıkta Cumhuriyetin 100. Yılı Kitabı Raflarda Yerini Aldı

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Atatürk Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan 'Sağlıkta Cumhuriyetin 100. Yılı' adlı kitap, 22 öğretim üyesi tarafından kaleme alındı. Kitap, sağlık alanında gerçekleşen gelişmeleri ele alırken, gelecek günlere de ışık tutacak düşüncelere yer veriyor.

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ile Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü editörlüğünü yaptığı, 22 öğretim üyesinin kaleme aldığı "Sağlıkta Cumhuriyetin 100. Yılı" kitabı raflarda yerini aldı.

Atatürk Üniversitesi Yayınevi tarafından sağlık hizmetlerinde görev yapan 22 öğretim üyesi tarafından kaleme alınan, 13 adet bölümden oluşan "Sağlıkta Cumhuriyetin 100. Yılı" adlı kitap Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ve Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü editörlüğünde yayınlandı.

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, kitabın titiz bir çalışma sonucu hazırladığını ifade ederek, "29 Ekim 2023 tarihi, Dünya üzerinden Türk varlığını kaldırmak hedefi etrafında birleşen 1. Dünya Savaşı'nın tek dişi kalmış sözde galebe şürekasına karşı "Milli Mücadele" ateşini yakan emsali görülmemiş Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yılıdır. 100. yılını büyük bir coşku ile kutlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler gibi Atatürk Üniversitesi tüzel kişiliği kapsamında sağlık hizmetlerinde görevlerini yerine getiren yirmi iki öğretim üyemizin kaleme aldığı on üç adet bölümden oluşan "Sağlıkta Cumhuriyetin 100. Yılı" adlı Armağan Kitabı ben ve Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü editörlüğünde yayınlandı" dedi.

"Gelecek günlere de ışık tutacak"

Sağlıkta Cumhuriyetin 100. Yılı" kitabında yaşanılan yüzyılda tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, ebelik, veterinerlik alanlarında gerçekleştirilen gelişmeler ele alındığını ifade eden Kök, " Yaşanılacak ikinci yüzyıldaki gelişmelere ait düşüncelere yer verilmiştir. Kitabın hayata geçirilmesinde katkılarını esirgemeyen Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkürlerimizi sunarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, Türk tıbbına hizmet etmiş sağlık mesleği mensuplarımızı rahmetle anıyor, nice yüzyıllara dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Çomaklı; "Önemli bir eser oldu"

Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı'da konu ilgili yaptığı paylaşımda, "Ziyaretimize gelen üniversitemiz akademisyenlerinden Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü ile Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök tarafından Türkiye Yüzyılı kapsamında hazırlanan ve Atatürk Üniversitesi Yayınevi tarafından basılan "Sağlıkta Cumhuriyetin 100. Yılı" kitabını şahsımıza hediye ettiler. Bu önemli eseri bilim dünyasına kazandıran değerli misafirlerime teşekkür ediyor çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." Şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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