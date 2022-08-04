Sağlıklı yaşamın ve sporun adresi Esenler

Esenler Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleşen "Spor Her Yerde" projesi, 7'den 70'e her yaştan Esenlerliyi bir araya getiriyor. Esenler'deki parklar başta olmak üzere okullar, spor salonları ve çeşitli kurumlarda pek çok branşta özgün olarak hazırlanmış egzersizlerle Esenlerliler, sağlıklı yaşamın keyfini çıkaracak.

Esenler Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği "Spor Her Yerde" projesi, Esenlerlileri sağlıklı bir yaşam için spora teşvik etmeye devam ediyor. Yalnızca spor bilinci ile sınırla kalmayan proje ile sağlıklı yaşamın temeli olan beslenme hakkında uzman diyetisyenler tarafından seminerler verilecek. Bütüncül sağlığın korunması için çalışmalar yürütülen proje çerçevesinde başta obezite olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıkların korunması ve tedavisinde bireye özgü beslenme planının oluşturulması ve takip hizmeti en kısa zamanda Esenlerlilerin hizmetinde olacak.

Beslenme bilinci oluşturulacak

Esenler Belediyesi "Spor Her Yerde" projesiyle tüm profesyonel sporcuların branşlarına özgü beslenme modelinin uygulanmasında, kullandıkları destek ürünlerinin incelenmesinde, performanslarının artışında, hastalıklara hassasiyetlerinin azaltılmasında ve sporcu sakatlıklarının önlemesi konusunda beslenmenin rolü ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapacak.

İşlevsel yetenekler kazandırılacak

Esenler'de "Spor Her Yerde" projesi ile fizyoterapistler eşliğinde nesnelerin nasıl güvenli bir şekilde kaldırılacağı, farklı durumlarda nasıl iyi bir duruş sağlanacağı, azalan fiziksel aktiviteyle birlikte duruş bozuklukları, obezite, tansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi problemlerden korunmayı veya var olan hastalıklarda ise başa çıkma becerilerinin herkese öğretilmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde Esenler bölgesindeki parklarda, spor kulüplerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve okullarda sağlıklı bireylere egzersizin vücuda olan etkileri ve hastalıklardan korunma becerileri, hastalık, yaralanma veya sakatlık durumunda iyileşmeyi destekleyen hareketler ve işlevsel yetenekleri kazandırılacak.

Bilgi kirliliği ortadan kalkacak

"Spor Her Yerde" projesi, bilgi kirliliğini ortadan kaldırarak doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırmak, halkın kafasına takılan soruları cevaplamak; hastalıklarda egzersizin rolünü anlamak ve yaşam tarzını değiştirmek; sporcularda yaralanma ve sakatlanma riskini en aza indirmek amacıyla birtakım çalışmalara imza atacak. - İSTANBUL