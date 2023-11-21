Sağlıklı Yaşamın Sırrı Gaziemir'de Ele Alındı

Gaziemir Belediyesi ile Sağlıklı Yaşıyoruz platformu iş birliğinde düzenlenen “Sağlıklı Yaşıyoruz Büyük Buluşması” toplantılarının ilk haftasında doktorlar ve uzmanlar, sağlıklı yaşam konusunda yurttaşlarla bilgilerini paylaştı, onların sorularını yanıtladı.

Gaziemir Belediyesi ile Sağlıklı Yaşıyoruz platformu iş birliğinde düzenlenen "Sağlıklı Yaşıyoruz Büyük Buluşması" toplantılarının ilk haftasında doktorlar ve uzmanlar, sağlıklı yaşam konusunda yurttaşlarla bilgilerini paylaştı, onların sorularını yanıtladı.

Gaziemir Belediyesi ile Sağlıklı Yaşıyoruz platformunun iş birliğinde düzenlenen ve 12 Mayıs'a kadar sürecek "Sağlıklı Yaş Alma" temalı toplantıları "Büyük Buluşma" etkinliğiyle başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde Sağlıklı Yaşıyoruz kurucuları Nurçin Çağlar ve Okan Çağlar, Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu'ndan doktorlar, Gaziemirlilere "sağlıklı yaşam" konusunda önemli bilgilerini paylaştı. Sağlıklı yaş almaya dair genel bilgilendirmelerin olduğu sunumların ardından uzmanlar, 3 saat boyunca izleyicilerin "sağlık" konularında merak ettiği soruları yanıtladı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak'ın da katıldığı Sağlıklı Yaş Alma Büyük Buluşması etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Her şeyin başı sağlık. Sağlığımız bozulduğunda, bir hastalığa yakalandığımızda sağlığımızın kıymetini daha iyi anlıyoruz. Çok kıymetli bir işe imza attığımızı şu an daha iyi anlıyorum. Tüm doktorlarımıza bizi kırmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı Yaşıyoruz ailesini tanıdıktan sonra sağlıklı beslenmenin, sağlıklı yaşam için ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Doktorlarımız, sağlıklı beslenme ile birçok hastalığın önüne geçilebileceğini bilimsel olarak ispat etmişler. Türkiye'de bu toplantıların ikincisi Gaziemir'de yapılıyor. O yüzden çok değerli bir çalışmaya imza atıyoruz. Okan bey ve Nurçin hanıma değerli doktorlarımızı bizimle buluşturdukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sağlıklı Yaşıyoruz platformunun kuruluş süreci hakkında bilgi veren Nurçin Çağlar, "Sağlıklı bir hayat sürmek için yaptığımız çalışmaları insanlarla paylaşmak için Sağlıklı Yaşıyoruz'u kurduk ve bu gönüllü hareketi halka halka büyüyerek bugünlere geldik. Doktorların gönüllü desteğiyle bu hareketimiz büyüdü ve bilgilerimizi paylaştığımız büyük bir aile olduk. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda'ya bizi sizlerle buluşturdukları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZARARIN NERESİNDEN DÖNERSEK KARDIR"

Bugüne kadar 50 binden fazla ilaç kullandığını ama bunlardan şifa bulamadığının altını çizen, verdiği kiloların miktarını eski kıyafetlerini giyinerek gösteren Okan Çağlar, "Zararın neresinden dönersek kardır. Hangi yaşta olursanız olun sağlığınız için harekete geçin. Ekmeksiz, sağlıklı ve doğal ürünlerle iki öğün beslenerek, spor yaparak, kimyasallardan arınarak hastalıkları yendim, kilo verdim ve sağlıklı yaşıyorum. Sağlıklı beslenerek, günde en az 7 saat uyuyarak ve egzersizle birçok ilacı kullanmaktan ve ameliyatlardan kurtuldum. Beslenme, egzersiz ve uyku ile sağlık sorunlarının yüzde 80'i çözülüyor" diye konuştu.

"Bizim hedefimiz sağlığımızın en iyi olduğu noktayı yakalamak olmalı" diyen Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, "Sağlık için yaşam tarzına odaklanalım. Gerçek besinlerle beslenelim, doğada olmayan hiçbir şeyi tüketmeyelim. Besinleri doğadaki formuna en yakın şeklinde tüketelim. Beslenme kadar egzersizde önemli. Aralıklı açlık düzenini kurmak çok önemli. Sağlığınız için haftada en az 3 saat spor yapmak çok önemli. Sağlıklı yaş almada hedefimizi hücrelerin iyi çalışması. Uyku vücudumuzu iyileştirme konusunda birçok ilaçtan daha iyileştirici. Hedef en geç 11'de yatağa girmek olmalı. Uykumuzdan asla fedakarlık etmeyin. Kendinizi tanıyın; zayıf ve güçlü yanlarınızı bilin" dedi.

"EGZERSİZ, EN ÖNEMLİ ANAHTAR"

Egzersiz yapanlar ile yapmayanların sağlık durumlarının karşılaştırıldığı çalışmalar hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baybars Türel, önerilerini şöyle dile getirdi: "Sağlıklı yaş almadaki en önemli silahımız egzersiz. Bu silah o kadar önemli ki egzersiz için haftada harcayacağınız 5 saat sağlıklı yaş almada çok önemli bir avantaj sağlayacak. Hareketsizlik; obezite, sigara, diyabet gibi risk faktörlerinden daha güçlü. İsteyen ve birazcık çaba gösteren herkes sağlıklı yaşamın bu en önemli anahtarı egzersiz konusunda ilerleme kaydedebilir"

Kalp ve damar sağlığı hakkında bilgi paylaşan Prof. Dr. Öztekin Oto, "Besin desteği, diyet, egzersiz, erken tanı ve yeni ilaçlar, yeni girişimsel ve tedavi yöntemlerini zamanında, etkin ve ehil biçimde tedavi uygulayarak kalp ve damar sağlığını koruyabiliriz" dedi.

"Sizi Öldürmeyen Güçlendirir" başlığında sunum yapan Dr. Uğur Yavuzcan, stresör faktörleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında şunları dile getirdi:

"Kimyasal, çevresel, beslenme, soğuk sıcak farkları gibi stresörler var. Düşük dozlarda vücudumuzun güçlenmesini sağlayan stresörler, zaman uzadıkça vücudumuza güçsüzleşmeye sebebiyet veriyor. Aralıklı şekilde stresörlere maruz kalınca vücudun savunma sistemini ayağa kaldırdığından bilişsel, fiziksel ve hücresel direnç anlamında dayanıklılığın artmasına sebep olur. Özellikle aralıklı oruç, hormetik etki yaratır ve bu şekilde belli hastalıkların üstesinden gelebilirsiniz."

"YEMEDİĞİNİZ ŞEYİ CİLDİNİZE SÜRMEYİN"

Sağlıklı Yaş Almada Hormonların Rolü konusunu anlatan ve "Hormonlar tüm vücut sağlığımızı doğrudan etkiler, iç salgı bezlerinde üretilirler. Tüketilen gıdalar, kimyasal maddeler; toksinler, stres, genetik faktörler hormonal dengesizliklerin sebebidir" diyen Op. Dr. Nihal Daneoğlu, şunları söyledi:

"Hormonal dengesizlikleri yenmek için sağlıklı yağlar tüketilmelidir. Omega-3 / Omega-6 dengesi sağlanmalıdır. Bağırsak sağlığımızı koruyalım. Kendimizi zehirlemeyelim; yiyemeyeceğiniz hiçbir maddeyi cildimize de sürmeyelim. Egzersiz hormonal dengeyi sağlamak için çok etkili bir yöntemdir. 7-8 saat uyuyalım, stresimizi kontrol altında tutalım."

"HAYATA DUYGU YÜKLEMEK YERİNE ONU ANLAMALIYIZ"

Filozofların yaklaşımlarına yer verdiği "Sağlıklı Yaşamada Felsefenin Yeri" sunumunda Uzm. Dr. Ertan Sunay, insanların sağlıklı yaşamın amacını sorgulamaları gerektiğinin altını çizdi. Sunay, "Hayata duygu yüklemek yerine onu anlamalıyız. Hayatınızı anlamlı kılmak, mutluluğa doğru yürümek için sağlıklı yaşa arzunuzun altını doldurmak için buradan başlayabiliriz" dedi.

Beyin sağlığı hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Feride Cavadzade, "Beyin sağlığınız için el topu egzersizleri, denge hareketleri yapın, ruminasyon, gün içinde mikro aralar verin, elinizi ve yüzünüzü soğuk suyla yıkayın, önemli kararları açken verin, elleri ve ayakları iki yana açıp açılan duruma geçin" önerilerinde bulundu.

"Toksik bir dünyada yaşlanmaya direnmek" sunumunu yapan Uzm. Dr. Canan Sunay,"Toksin yükümüz her geçen gün artıyor. Bir yetişkinin üzerinde 700 tür, yenidoğan bebeğin üzerinde ise 200 tür toksin bulunuyor. Toksinleri vücudumuzdan atamazsak beynimizde, böbreğimizde, karaciğerimizde, dokularda, kemik iliğinde birikirler. Bu sınırı aşınca birçok hastalığa sahip oluyor ve erken yaşlanıyoruz. Toksinlere maruziyeti kaldırmalı ya da azaltmalıyız" dedi.

Kalp damar hastalıkları ve damar sağlığı hakkında konuşan Uzm. Dr. Zülfikar Daneoğlu Sağlıklı "Sağlığı sadece yediğiniz içtiğinizle değil, bindiğiniz araba, yaşadığınız çevre, oturduğunuz koltuk, yattığınız yatakla birlikte düşünün. Sağlık biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden kendini iyi hissetmesi halidir. Bunların biri eksik olunca sağlık eksik oluyor. Tedavi sürecinde bu üç faktörü de dikkate almalıyız. Kalp ve damar hastalığı olan her hastaya aynı elbiseyi giydirmiyoruz. Beslenme, yaşam tarzı bu hastalıklardan korunmada en etkili yöntem. Yaşam tarzını ve yaşadığımız toplumu değiştirince toplumun kendi kendini geliştirme yeteneği var" diye konuştu.

"BEYİN SAĞLIĞI İÇİN MÜZİK DİNLEYİN"

Müziğin beyin üzerindeki etkilerini ele alan Dr. Ferda Ayhan Yalçın ise "Müziğin beynimiz üzerinde çok önemli etkileri var. Alzheimer, parkinson hastalarında müzik çok etkili. Müzik kaygıyı, stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor. Müzik beyni aktif ve genç tutuyor. Günde en az 20 dakika müzik dinlemeliyiz. Beynimizi çalıştırmak istiyorsak müzik dinlemeli veya müzik aleti çalmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaş almada güçlü sosyal ilişkiler başlığında sunum yapan ve bu konuda yapılan araştırmalardan örnekler veren Dr. Vahap Almasulu şunları söyledi: "Yapılan araştırmalar şan şöhret para, genlerimizden daha önemli olan şeyin ailemiz ve arkadaşlarımızla kuracağımız güçlü sosyal ilişkiler. Sigara içmemek, mutlu evliliğimizin ve güçlü aile bağlarımızın, kaliteli arkadaşlarımızın olması sağlıklı yaşam için temel unsurlardır."

Her ayın ikinci pazar günü düzenlenecek sağlık buluşmalarında sırasıyla Sindirim Sistemi Sağlığı, Obezite – Diyabet, Kalp ve Damar Sağlığı, Tiroid Sağlığı – Depresyon, Kanserden Korunma ve Mücadele, Menopozu Yönetme - Prostatı Koruma konuları işlenecek. Toplantıların sonuncusu, 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.