Sağlıklı yaşam için yürüdüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlıklı yaşam için yürüdüler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Ortaokulu tarafından organize edilen sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Fatih Ortaokulu tarafından organize edilen sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda son bulurken, öğrenciler çeşitli pankartlar açarak obeziteye dikkat çektiler. Yürüyüş sonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Atatürk Meydanı'nda stant kurdu. Stantta çölyak günü, astım ve hipertansiyon günleri ile ilgili vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak tansiyon ve kilo ölçümleri yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca KKKA hastalığı hakkında broşürler de verilerek vatandaşlar bilgilendirildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu, Hisarcık, Fatih, Çorum, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title