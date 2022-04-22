'Sağlıklı gülüşler, 23 Nisan'ı bekler Temalı Sergi Açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, "Sağlıklı gülüşler, 23 Nisan'ı bekler" temasıyla geleceğin büyükleri olan çocukların yaptığı resimler, Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Kliniği bekleme salonunda fakülteye tedaviye gelen çocuk hastaların 23 Nisan için yaptıkları resimlerden oluşan sergi Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in açılışı ile ziyarete başladı.

Sergi açılışına Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Dekan Yardımcısı Prof. DR. Baran Can Sağlam, Ağız ve Diş Sağlığı Merkez Müdürü Murat Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Melek Menevcikli ve araştırma görevlileri ile diğer katılımcılar yer aldı. Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Hazar Bodrumlu: "Pedodonti Anabilim Dalı olarak bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, çocuklarımızın heyecanına ortak olmak istedik. Anabilim Dalımıza gelip, sağlıklı dişlerle dönen miniklerimize "23 Nisan Bayramı yaklaşıyor ve artık dişlerin sağlıklı ve yepyeni oldular. Onlarda senin gibi 23 Nisan'a hazırlar. 23 Nisan'ı onlarda senin gibi kutlasalar nasıl bir resim çizerdin? Onları nasıl hazırlardın?" diye sorduk. Hastalarımızda bize birbirinden güzel resimler getirmeye başladılar. Bizde onların eserleriyle Sağlıklı gülüşler 23 Nisan'ı bekler başlığıyla bir sergi düzenleyerek, hastalarımızın sonsuz hayal gücünü ve rengarenk dünyalarını sizlerle paylaşmış olduk" dedi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de Diş Hekimliği Fakültesi'nin idari ve akademik çalışanlarına anlamlı etkinlik için teşekkür etti. 'Sağlıklı gülüşler, 23 Nisan'ı bekler" temalı etkinlik 29 Nisan'a kadar ziyarete açık kalacak. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel