Sağlıkla Yaş Almanın Sırları Bu Seminerde

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa ve Karabağlar’da 21 Kasım–20 Aralık tarihleri arasında “Sağlıkla Yaş Alıyorum” farkındalık seminerleri düzenleyecek. Alanında uzman kişiler sağlıklı ve mutlu yaş almanın ipuçlarını verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa ve Karabağlar'da 21 Kasım–20 Aralık günleri arasında "Sağlıkla Yaş Alıyorum" farkındalık seminerleri düzenleyecek. Alanında uzman kişiler, sağlıklı ve mutlu yaş almanın ipuçlarını verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi iş birliğiyle farklı meslek gruplarından alanında uzman kişilerin katılımıyla "Sağlıkla Yaş Alıyorum" farkındalık seminerleri ve atölyeleri düzenlenecek. Programlar 21 Kasım-20 Aralık 2023 tarihleri arasında Aliağa Kültür Merkezi ile Karabağlar Belediyesi Şehit Gürcan Ulucan, Çalıkuşu ve Nokta semt merkezlerinde olacak. Psikolog, diyetisyen, hekim, gıda mühendisi, spor eğitmeni ve iş güvenliği uzmanı eğitimcilerin öncülüğünde yapılacak seminerlerde yurttaşlar; doğru beslenmeden fiziksel egzersizlere, etiket okuryazarlığından yaş almanın psikolojik etkilerine kadar pek çok konuda bilgi sahibi olacak. Güvenli, sağlıklı ve mutlu yaş almanın ipuçlarının verileceği seminerlerin bir kısmı 3 haftalık katılım belgeli atölyeler şeklinde düzenlenecek.

Sağlıkla yaş alıyorum farkındalık seminerleri etkinliklerinin programı şöyle:

Aliağa Kültür Merkezi (21 Kasım 2023- Saat 10: 30): "Yaş alanlara dokunuşlar"-Fizyolojik Değişiklikler ve Hastalıklara Yaklaşım-Hekim Hüseyin Çetinel, "Yaş Alıyorum"- Psikolog Meryem Pelin Yıldırım, "Yaş alırken sağlıklı beslenme" - Yaş Alma ve Beslenme - Diyetisyen Emre Turhan, "Fiziksel Aktivite", "Yaş Gruplarına Göre Sağlıklı Gelişim için Fiziksel Aktivite - Spor Eğitmeni Merve Akıncıoğlu.

Karabağlar Belediyesi-Şehit Gürcan Ulucan Semt Merkezi ((22 Kasım 2023 Saat 10: 00)-

Karabağlar Belediyesi-Nokta Semt Merkezi (29 Kasım 2023 Saat 10: 00)-

"Yaş alanlara dokunuşlar"-Fizyolojik Değişiklikler ve Hastalıklara Yaklaşım-Hekim Hüseyin Çetinel, Sağlıklı Yaş Alıyorum Atölyeleri.

Aliağa Kültür Merkezi 1. Modül (05 Aralık 2023 – 13: 30)

"Yaş alanlara dokunuşlar"-Fizyolojik Değişiklikler ve Hastalıklara Yaklaşım-Hekim Hüseyin Çetinel, "Yaş Alıyorum"- Psikolog Meryem Pelin Yıldırım.

Aliağa Kültür Merkezi 2. Modül (12 Aralık 2023 – 13: 30)

"Yaş alırken sağlıklı beslenme" - Yaş Alma ve Beslenme - Diyetisyen Emre Turhan, Etiket Okuryazarlığı ve beslenmeye etkileri" -Gıdalarda Etiket Okuryazarlığı - Gıda Mühendisi Serdar Demircioğlu, "Yaş alırken ev kazalarından korunma" -Sağlık ve Güvenlik Kültürü - İş Güvenliği Uzmanı Serdar Demircioğlu.

Aliağa Kültür Merkezi 3. modül (19 Aralık 2023 – 13: 30)

"Fiziksel Aktivite"- Yaş Gruplarına Göre Sağlıklı Gelişim için Fiziksel Aktivite-Yetişkinler-Yaş Almış Bireylerde Ev İçi Egzersizleri-Yetişkinlere Yönelik Masa Başı Egzersiz Çeşitleri

Spor Eğitmeni Merve Akıncıoğlu.

Karabağlar Çalıkuşu Semt Merkezi 1. Modül (06 Aralık 2023 – 10: 00)

"Yaş alanlara dokunuşlar"-Fizyolojik Değişiklikler ve Hastalıklara Yaklaşım-Hekim Hüseyin Çetinel, "Yaş Alıyorum"- Psikolog Meryem Pelin Yıldırım.

Karabağlar Çalıkuşu Semt Merkezi 2. Modül (13 Aralık 2023 – 10: 00)

"Yaş Alırken Sağlıklı Beslenme"-Yaş Alma ve Beslenme - Diyetisyen Emre Turhan -"Etiket okuryazarlığı ve beslenmeye etkileri" - Gıdalarda Etiket Okuryazarlığı - Gıda Mühendisi Serdar Demircioğlu, "Yaş alırken ev kazalarından korunma" -Sağlık ve Güvenlik Kültürü

İş Güvenliği Uzmanı Serdar Demircioğlu.

Karabağlar Çalıkuşu Semt Merkezi 3. Modül (20 Aralık 2023 – 10: 00)

"Fiziksel Aktivite"- Yaş Gruplarına Göre Sağlıklı Gelişim için Fiziksel Aktivite-Yetişkinler-Yaş Almış Bireylerde Ev İçi Egzersizleri-Yetişkinlere Yönelik Masa Başı Egzersiz Çeşitleri

Spor Eğitmeni Merve Akıncıoğlu.