Sağlıkçıların geri dönüştürdüğü eserler müzede sergilendi - Haberler

Samsun'da "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte sağlık çalışanları ağaç, metal, plastik gibi malzemeleri geri dönüştürerek yaptığı eserler müzede sergilendi.

İlkadım ilçesindeki Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergilenen eserler arasında kenevirden, kağıttan yapılmış çantalar, dünyaca ün kazanmış resimlerin atık boyalarla yapılmış hali, ağaçtan yapılmış kemençe, kemane, metalden yapılmış sehpa, ahşaptan yapılmış çalışma lambası gibi onlarca eser bulunuyor. Açılışı yapılan sergiye insanlar yoğun ilgi gösterdi.

"Doğanın kirlenmesini engellemiş oldular"

Etkinlik hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Muhammet Ali Oruç, "5 Haziran Dünya Çevre Günü dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Çevreye duyarlı olan vatandaşların toplum bilinci oluşturması için biz de bu çerçevede sağlık müdürlüğü olarak farkındalık çalışması yapalım istedik. Sağlık çalışanlarından oluşan çalışma arkadaşlarımız uzun yıllardır yapmış oldukları, çoğumuzun da atık olarak değerlendirdiği şeylerden çok güzel eserler çıkardılar. Kütükten saat yapanlar var. Kola kutusundan ev yapanlar var. Atık boyalardan resimler yapanlar var. Bunları geri kazandırarak doğanın kirlenmesini engellemiş oldular. Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan Sıfır Atık Projesi dahilinde de bizler tüm sağlık tesislerimizde atıklarımızı ayrıştırarak atıyoruz. Atıklarımızın hiçbir şekilde doğaya zarar vermemesi, doğaya kirletmemek için her türlü farkındalık çalışması yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle evlerimizde kullandığımız atık yağlarımız var. Bunları lütfen su veya toprakla buluşturmayalım. Doğaya geri kazandırabileceğiz tüm ürünleri ayrıştırarak atalım" dedi.

Sergi 1 gün açık kalacak. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel