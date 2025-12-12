Haberler

Sağlıkçılar, yatılı bölge okulu öğrencilerinin gönlüne dokundu

Sağlıkçılar, yatılı bölge okulu öğrencilerinin gönlüne dokundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da sağlık çalışanları yatılı okulda okuyan öğrencilere hediyeler vererek gönüllerine dokundu.

Adana'da sağlık çalışanları yatılı okulda okuyan öğrencilere hediyeler vererek gönüllerine dokundu.

Kozan ilçesinde Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu'nda hekimler ve sağlık çalışanları, yeni yıla sayılı günler kala öğrencilerin yüzünü güldürmek için bir araya geldi. İlçe devlet hastanesinde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu'nda okuyan 80 öğrenci ile bir araya geldi. Öğrencilere oyuncaklar hediye eden sağlıkçılar, onlarla güzel vakit geçirdi.

Kozan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Murat Ali Altıntaş, 2026'nın ilk saatlerinde görev başında olacakları için öğrencilerle yeni yıl öncesi buluştuklarını belirtti. Altınbaş, "Daha önce yaptığımız okul ziyaretlerinde öğrencilerimizin oyuncak talebi olmuştu. Başhekim Dr. Çağlar Bozkurt'un öncülüğünde hastanemizde hekimler ve sağlık çalışanları, öğrencilerimizin yeni yılı hediyelerle karşılamasını istedik" dedi.

Okul Müdürü Hilmi Yılmaz ise, "Bu sene sağlık çalışanlarımız öğrencilerimizin yeni yılını erken kutladı. Bu çocuklarımızı sevindirmeleri dünyalar kadar değerli" diye konuştu.

Öğrencilerden Tuğba Nur Topal ise doktorların kendilerini iyileştirdiğini, hastalıklardan koruduğunu ve dünyaya iyilik yaydığını anlattı

Öğrencilerden Sabahattin Alperen Aslan ise oyuncakları çok beğendiklerini ifade ederken Seydican Tatlı ise çok mutlu olduğunu dile getirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt

Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
title