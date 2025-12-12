Sağlıkçılar, yatılı bölge okulu öğrencilerinin gönlüne dokundu

Adana'da sağlık çalışanları yatılı okulda okuyan öğrencilere hediyeler vererek gönüllerine dokundu.

Kozan ilçesinde Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu'nda hekimler ve sağlık çalışanları, yeni yıla sayılı günler kala öğrencilerin yüzünü güldürmek için bir araya geldi. İlçe devlet hastanesinde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu'nda okuyan 80 öğrenci ile bir araya geldi. Öğrencilere oyuncaklar hediye eden sağlıkçılar, onlarla güzel vakit geçirdi.

Kozan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Murat Ali Altıntaş, 2026'nın ilk saatlerinde görev başında olacakları için öğrencilerle yeni yıl öncesi buluştuklarını belirtti. Altınbaş, "Daha önce yaptığımız okul ziyaretlerinde öğrencilerimizin oyuncak talebi olmuştu. Başhekim Dr. Çağlar Bozkurt'un öncülüğünde hastanemizde hekimler ve sağlık çalışanları, öğrencilerimizin yeni yılı hediyelerle karşılamasını istedik" dedi.

Okul Müdürü Hilmi Yılmaz ise, "Bu sene sağlık çalışanlarımız öğrencilerimizin yeni yılını erken kutladı. Bu çocuklarımızı sevindirmeleri dünyalar kadar değerli" diye konuştu.

Öğrencilerden Tuğba Nur Topal ise doktorların kendilerini iyileştirdiğini, hastalıklardan koruduğunu ve dünyaya iyilik yaydığını anlattı

Öğrencilerden Sabahattin Alperen Aslan ise oyuncakları çok beğendiklerini ifade ederken Seydican Tatlı ise çok mutlu olduğunu dile getirdi. - ADANA