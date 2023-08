Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, "Emeklilik, 'Mezarda Emeklilik' Sürecine Doğru Evrildi"

MUSTAFA USTA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, "Son yapılan düzenleme ile beraber, zaten aylık gelirimizin yarısına yakın kısmı emekliye yansımıyordu. Bu seyyanen zam da eklenince üzerine emekli olan bir arkadaşımızın maaşı 16 bin lira civarında düşmekte. Temmuz ayında emekli olmayı hedefleyen bir sürü arkadaşımız da bu hedefinden vazgeçmek zorunda kaldı. Emeklilik mezarda emeklilik sürecine doğru evrildi son zamlarla" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, sağlık çalışanlarının sorunlarının devam ettiğini bununla ilgili hiçbir çalışma olmadığını belirtti.

"BİR SÜRÜ İNSAN TEMMUZ AYINDA EMEKLİ OLMAYI HEDEFLİYORDU"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, şöyle konuştu:

"Sağlık sektöründe şu anda özellikle sağlık personelinin geliri konusunda çok büyük bir sıkıntı var. Bir sürü insan temmuz ayında emekli olmayı hedefliyordu. Son yapılan düzenleme ile beraber, zaten aylık gelirimizin yarısına yakın kısmı emekliye yansımıyordu. Bu seyyanen zam da eklenince üzerine emekli olan bir arkadaşımızın maaşı 16 bin lira civarında düşmekte. Temmuz ayında emekli olmayı hedefleyen bir sürü arkadaşımız da bu hedefinden vazgeçmek zorunda kaldı. Emeklilik, mezarda emeklilik sürecine doğru evrildi son zamlarla.

"SAĞLIKTA ŞİDDET DEVAM EDİYOR. BUNUNLA İLGİLİ HİÇBİR YASAL DÜZENLEME YAPILMADI"

Sağlıkta şiddet devam ediyor. Bununla ilgili hiçbir yasal düzenleme yapılmadı ve hiçbir somut adım atılmadı. Her an her yerde olaylar olabiliyor. Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz günlerde Rize'de bir acil servis basılmıştı. Birkaç gün sonra ise Bafra Devlet Hastanesi'nde bir hekime silah çekilmişti. Oradaki sağlık çalışanlarının müdahalesi ile yara almadan hekim kurtulmuştu. Hiçbir yasal düzenleme yok bu konuda.

"HASTALARIMIZ, VATANDAŞLARIMIZ RANDEVU ALAMAMAKTAN HALA ŞİKAYETÇİLER"

Randevu sisteminde de sıkıntı var. Hastalarımız, vatandaşlarımız randevu alamamaktan hala şikayetçiler. Haftalara aylara uzayan randevular var, hatta bir kısmı tarih bile verilemiyor. Şu an ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor. Bu konuda ve artık insanlar özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Bu da parası olanın tedavi olabildiği, parası olmayanın da tedavi olamadığı anlamına geliyor."