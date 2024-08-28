Üye Girişi
Haberler

Sağlık Teknikeri Saat Tamirciliğine Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sağlık teknikerliği yapan Cumali Özdemir, internetten öğrendiği saat tamirciliğiyle yeni bir meslek edindi.

Adana'da küçük yaşlarından bu yana ilgi duyduğu saat tamirciliğini internetten öğrenen 45 yaşındaki Cumali Özdemir, sağlık teknikerliğini bırakıp saat tamirciliğine başladı.

Seyhan ilçesinde bulunan Antika Çarşısı'nda saat dükkanı işleten Cumali Özdemir'in saat tutkusu küçük yaşlarında başladı. Gençlik yıllarında da saatlere ilgisini sürdüren Özdemir, neredeyse her ay 1 saat satın almaya başladı. Zamanla elindeki saat sayısının 50'ye ulaştığını kaydeden Özdemir, saatlerinde zamanla ortaya çıkan problemleri çözme gerekliliğinin kendisini bu işi öğrenmeye yönelik ilk adımı atmaya yönelttiğini anlattı.

Geçimini 23 yıl boyunca sağlık teknikerliği yaparak sürdüren Özdemir'in saat tutkusu ise 23 yılın ardından mesleğinin önüne geçti. Sağlık sektöründe çalıştığı yıllarda internetten saat videoları izlemeye başlayan Özdemir, her geçen gün kendisini daha da geliştirdi. Geçen yılların ardından daha rahat icra edebileceği bir meslek grubunda çalışmayı tercih ettiğini anlatan Özdemir saat dükkanı açtı. Hobi olarak başladığı saat tamirciliği zamanla mesleği haline gelen Özdemir, sağlık sektöründeki günlerini ise unutamıyor.

"Sağlık sektöründe işime devam ederken bir yandan da saat videolarını izliyordum"

Yaklaşık 10 senedir saat işiyle uğraştığını anlatan Cumali Özdemir, "Önceden hobi olarak yapıyordum. Sağlık sektöründe işime devam ederken bir yandan da saat videolarını izliyordum. Hem kendi saatlerimi hem de hurda saatleri toplayarak internette görmüş olduğum tamir videolarından da tamir yaparak saatlere alışmaya başladım. Zaman geçtikçe daha çok keyif almaya başladım. Pasif olan bir şeyi aktif hale getirmek, eskileri yeniden çalışır hale getirmek insana ayrı bir huzur veriyor. Bunları zamanla tamamladıktan sonra bende bir hobi oluşmaya başladı. Tam olarak hobiye çevirdim. Hobiden sonra ise kendime neden bunu mesleğe çevirmediğimi sordum. İlk olarak internetten öğrendiğim şekliyle, sonrasında da büyük ustalardan destek alarak bu mesleğe gönül verdim" dedi.

"Eskinin yaşanmışlıklarını hayata döndürmek bana keyif veriyor"

Mesleğini büyük bir zevkle icra ettiğini kaydeden Özdemir, "İnanın çok büyük bir zevkle yapıyorum çünkü eskinin yaşanmışlıkları içerisinde olan, atıl halde bulunan şeyleri hayata döndürmek bana keyif veriyor. Saatler kiminin dedesinden, kimisinin nenesinden kalmış oluyor. Onların içerisinde belli bir yaşanmışlık, belirli bir hatıra var. Onları hissetmek, yeniden kişilerin kullanacağı duruma getirmek bambaşka bir olay. Elimizde 1800'lerden günümüze kadar olan bütün saatlerin neredeyse büyük çoğunluğunun parçası var" diye konuştu.

Çocukluk yıllarında da saatlere ilgi duyan Özdemir, tamir videoları izlemeye başlama hikayesini ise "Sürekli saat kullanan bir insandım. Saat merakımdan dolayı elimde 50'den fazla saat vardı. Bir ay bir saat almazsam mutlaka önümüzdeki ay bir saat alıyordum. Bu şekilde birikti. Evde koyacak yer de kalmadı. Kiminin camı kırılıyor kimisinin ise kordonu kopuyordu. Kordon koptuğunda mutlaka yenisini takmanız lazım. Bu sefer 'neden ben kendim de yapmayayım' dedim. İlk olarak gerekli malzemeleri alarak başladım" şeklinde anlattı.

Sağlık sektöründeki hatıralarını unutamıyor

Sağlık sektöründe çalıştığı yıllardaki hatıralarını unutamadığına dikkat çeken Özdemir, hayatta tutmak için büyük çaba gösterdikleri bir hasta için 24 saat boyunca mücadele verdikleri günü şöyle anlattı: "24 saat boyunca bütün ekibin onunla ilgilenmesi o hastanın hayatını kurtardı ama toplamda tam 16 defa kalbi durdu. Ne yemek yiyebildik, ne uyuyabildik. 24 saat hiç durmadan o hastayla ilgilendik ve çok şükür o hasta kurtuldu. Hala da görüşüyoruz. Saatleri de bir hasta olarak düşünün. Onlar da bozuluyor. Nasıl insan vücuduna mikrop girdiği zaman hastalık oluşuyorsa saatlerde de belirli bir zaman sonra bakımsızlıktan dolayı çarklarında çapaklanma olur. Bunlar da saatin çalışmasını durdurur."

Yıllarca hizmet verdiği sağlık sektöründe, sağlık teknikerliğini bırakma sebebini de açıklayan Özdemir, "Artık vücut belirli bir yaşa geldikten sonra fazla yorgunluğu kaldırmıyor. Şimdiye kadar 23 yıl hizmet verdiğim sağlık mesleğimde hiçbir zaman iş yaparken gocunmadım ancak belirli bir müddet sonra bedenin de inzivaya çekilmesi gerekiyor. Daha rahat yapabileceğim bir iş grubu düşünerekten bu mesleği düşündüm ve icra etmeye karar verdim. Bizden sonra gelecek nesildeki arkadaşlara da tavsiye ederim. Çünkü saat mesleği şu anda körelmeye yüz tutmuş bir meslek, arkamızdan yetişenler yok. Bu mesleğe sahip çıksınlar" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

adana Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi? Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı! BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul) İstanbul su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Masterchef 28 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title