Sağlık-Sen Şırnak'ta Yeni Göreve Başlayan Sağlık Çalışanları ile Bir Araya Geldi

Şırnak Devlet Hastanesinde göreve yeni başlayan personelle bir araya gelen Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, "Vatandaşın memnuniyeti, sağlıkçının memnuniyetinden geçer" dedi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve beraberindeki şube yönetimi, hastane iş yeri temsilcileri ile Şırnak Devlet Hastanesinde idarecilerle bir araya gelerek çalışanların iş yükü ve çalışma şartları ile sendikal çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Göreve yeni başlayan yöneticilerle de bir araya gelen Anmal, idarecilere başarılar temennisinde bulunarak sağlık camiasına sundukları hizmet ve profesyonel sağlık yöneticiliği ile sağlığa sundukları katkılarından ötürü teşekkür etti. Hastane çalışanlarının çalışma şartları ve sürdürülebilir sağlık hizmeti altyapısı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Anmal, "Günümüz şartlarında her türlü olumsuzluğa rağmen hastalara sağlık hizmetin sunulmasında sağlık çalışanları olarak yoğun çaba ve özveri ile çalışmalarına müşahede ediyoruz. Göreve yeni başlayan ve devam eden yöneticilerin güçlü işbirliği ve ekip ruhu ile yeni vizyonun getirmesini umuyoruz. Üstlendikleri görevlerde çözüm odaklı yöneticiliğinin, hastanede hizmet kalitesini daha da ileri taşıyacaklarına inanıyoruz. Yöneticilerin sağlık çalışanları ile bir ekip halinde diyalog içinde çalışmaları ile başarılara ulaşılmalarına inanıyoruz. Sağlık-Sen ailesi olarak üzerimize düşen işbirliği iyi niyetle sağlık çalışanların beklentilerine cevap verileceği bu vesileyle de hastalarımızda burada alabilecekleri kaliteli sağlık hizmetiyle burada şifa bulacaklarını umut ediyor ve değerli idareciler nezdinde tüm sağlık çalışanlarına hak ettikleri değerle en iyi sağlık hizmetin sunulmasında başarılar temennisi ile kolaylıklar dileyerek yeni görevlerinde hayırlı olmasını diliyoruz. Bizler Sağlık-Sen ailesi olarak üzerimize düşen her türlü destekle birlikte halkımızın da kaliteli ve hızlı sağlık hizmetinden yararlanması için sağlık çalışanları ile birlikte yeter ki idareciler istekli olsun bizlerde katkı sunmaya hazırız" dedi.

Yöneticiler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek idareciler olarak halka en hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. - ŞIRNAK