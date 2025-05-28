Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin İstişare Sürecine Başladı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin İstişare Sürecine Başladı
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Ağustos ayında başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde Sağlık-Sen Şırnak Şubesi istişare sürecini başlattı. Saha çalışmaları ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının talepleri belirlenecek ve raporlanacak.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Ağustos ayında başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde istişare sürecini başlattı.

81 ilde 105 şube ile eş zamanlı olarak hayata geçirilen Toplu Sözleşme Eylem Planı kapsamında Şırnak'ta da saha çalışmaları başladı. Sağlık-Sen Şırnak Şubesi tarafından düzenlenen toplantıya, şube yönetim kurulu üyeleri, işyeri temsilcileri ve komisyon üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda, Sağlık-Sen Genel Merkezi'nin belirlediği yol haritası doğrultusunda izlenecek adımlar değerlendirildi. Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, sahadaki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının beklenti ve taleplerini doğrudan kurum ziyaretleriyle tespit ettiklerini belirterek, bu taleplerin detaylı analiz edilip Genel Merkeze raporlanacağını ifade etti.

Anmal, "Merkeziyetçi anlayış yerine, sahadan gelen gerçek taleplerin dikkate alındığı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Sahada ter döken emekçilerin sesi, sendikamız aracılığıyla güçlü şekilde duyurulacaktır" dedi.

Toplantı sonunda, Şırnak özelinde belirlenen öncelikli taleplerin bir rapor halinde Sağlık-Sen Genel Merkezi'ne sunulacağı bildirildi. Toplu sözleşme sürecine katkı sunması hedeflenen bu raporla, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına çözüm bulunması amaçlanıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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