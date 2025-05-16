Sağlık-Sen'in Anketi Sağlık Çalışanlarının Taleplerini Açıkladı

Sağlık-Sen'in Anketi Sağlık Çalışanlarının Taleplerini Açıkladı
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18 bin 45 sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin katıldığı anket, en çok nöbet ücretleri, sabit ek ödemeler ve gece çalışma tazminatının artırılması taleplerini ortaya koydu. Sağlık-Sen, bu taleplerle 8. Dönem Toplu Sözleşme masasına gitmeyi planlıyor.

8. Dönem Toplu Sözleşme'ye yönelik eylem planını hayata geçiren Sağlık-Sen'in talep toplamak için yaptığı anket çalışmasına 18 bin 45 sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli katıldı. Anket sonuçlarına göre sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarından en çok gelen talepler nöbet ücretlerinin, sabit ek ödemenin, taban ve teşvik ek ödemelerinin artırılması ile gece çalışma tazminatının ödenmesi oldu.

Sağlık-Sen, ağustos ayında başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Toplu sözleşmede talepleri en iyi şekilde belirlemek için anket çalışması başlatan Sağlık-Sen, hazırladığı eylem planı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Yapılan anket çalışması ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlardan, üniversite hastanelerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumlarından toplam 18 bin 45 sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli taleplerini Sağlık-Sen'e iletti.

En çok gelen talep ek ödemelerin artırılması

Anket sonuçlarına göre en çok gelen talepler arasında sabit ek ödemenin, teşvik ek ödemenin, taban ödemenin artırılması, nöbet ücretlerinin artırılması ve gece çalışma tazminatı ödenmesi, sosyal hizmet tazminatının artırılması ve kapsamının genişletilmesi, bayram ikramiyesi ödenmesi, büyükşehir tazminatı ödenmesi yer aldı. Ayrıca sağlık profesyonelleri yıllık izin sürelerinin tamamında taban ve teşvik ek ödemelerden kesinti yapılmamasını talep ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapanlar yıllık 60 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanmak istediklerieni dile getirdi.

Dini bayramlarda ikramiye talebi

Sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleri, dini bayramlarda ikramiye verilmesi, aile yardımlarının artırılması ve emeklilikte kesilmemesi, vergi matrahının artırılması ya da oranların düşürülmesi, yıllık izinlerin iş günü olarak kullanılması gibi talepleri de iletti.

Sağlık-Sen sahanın talepleriyle masaya gitmeyi planlıyor

Gelen 18 bin 45 talebi değerlendirecek olan Sağlık-Sen, kapsamlı, gerçekçi ve uygulanabilir, kamu yönetimi açısından kabul edilebilir ve çalışanları tatmin eden taleplerle 8. Dönem Toplu Sözleşme masasına gitmeyi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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