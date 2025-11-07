Sağlık-Sen'den Şırnak'ta İstişare Toplantısı

Sağlık-Sen genel merkez yönetiminin saha ziyaretleri kapsamında Şırnak'ta bulunan Genel Başkan Yardımcısı Durali Baki, il divan ve istişare toplantısında teşkilat temsilcileri ile bir araya geldi.

Şırnak Cizre karayolu üzerinde bulunan bir tesiste düzenlenen il divan ve istişare toplantısına, Baki'nin yanı sıra Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Abdullah Çatı, TOÇ Bir-Sen İl Temsilcisi Süleyman Babat, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Cengiz Eren katıldı. Toplantıda sendikal çalışmalar, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının bölgedeki çalışma koşulları, genel sorun tespitleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Baki, genel merkez olarak daima çalışanlarla bir araya gelme gayreti içinde olduklarını ifade ederek kamu görevlilerinde, önemli bir sorunla karşılaşıldığında çözüm adresi olarak ve 'Çözerse ancak Sağlık-Sen çözer' beklentisinin hakim olduğunu gördüklerini söyledi. Genel Merkez yönetimi olarak bu sorumluluğun bilinciyle çalıştıklarını, çözüm paydaşlarıyla her zaman bir araya gelerek çözüm önerileri sunduklarını belirten Baki, "Çözüm önerilerimizi şube yöneticilerimiz ve siz değerli temsilciler aracılığıyla tespit ve tahlil ettikten sonra muhataplarla paylaşıyoruz. Sendikal çalışmalarda en büyük önem verdiğimiz çalışanların özlük haklarının güvence altında olması ve herhangi bir ihlalde hukuki olarak yanında yer almaktır" dedi.

"Biz çözüm üreten bir aileyiz"

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ise "Sendika olarak bizleri diğerlerden ayıran özellik çözümün adresi olduğumuzun gerçeğidir. Sorun oluşturan anlayıştan değil çözüm üreten bir aileyiz. Kurumlarda iş barışının tesis edilmesi en önem verdiğimiz çalışma prensibimizdir. Huzursuzluk oluşturanlar kamu görevlilerini temsil etmiyor. Bu nedenle ne pahasına olursa olsun kurumlarda huzur ve güven ortamının bozulmamasına özen göstermeliyiz" diye konuştu.

Bölgedeki sendikal çalışmalarla ilgili genel merkezlerin desteğinin önemine değinen Memur-Sen İl Temsilcisi Abdullah Çatı da "Buralarda kamu hizmeti güç şartlar altında coğrafyanın zorluğuna rağmen kamu görevlilerinin özverisi ile yürütülmektedir. Bölgede sağlanan kamu hizmeti, kamu görevlilerinin motivasyonlarının sağlanması ve idare ile çalışanların el birliği ile mümkündür. Çeşitli marjinal grupların hedefi olunmasına rağmen sendikal çalışmalara ara vermeden çalışan temsilci ve sendika yönetimlerinin özverisi takdire şayandır" şeklinde konuştu.

Toplantı Şırnak'taki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına dikkat çekilmesi ve ortak çözüm yollarının istişare edilmesiyle sona erdi. - ŞIRNAK