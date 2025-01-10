Üye Girişi
Haberler
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı

Sağlık-Sen'den Hasta Naklinde Yaşanan Sorunlara Destek Açıklaması

Sağlık-Sen'den Hasta Naklinde Yaşanan Sorunlara Destek Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, hasta nakli sırasında sağlık çalışanlarına yönelik tepkilere destek verdi ve yaşanan koordinasyon eksikliği ile sağlık hizmetinin bütünlüğü üzerinde durdu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, hasta nakli sırasında tepkilere maruz kalan sağlık çalışanlarına destek açıklamasında bulundu.

8 Ocak'ta Şırnak Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır'a sevk edilen bir hastanın Diyarbakır'dan taburcu bir hastayı Şırnak'a getiren ambulansa nakledilmesi sırasında yaşanan tartışma ve hasta naklinin gecikmesine ilişkin açıklama yapan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, sağlık hizmetinin bir bütün olduğu göz önüne alındığında sevk ve idarenin aynı zincirin halkaları gibi eksiksiz ve bir bütün halinde devam etmesinin telafisi imkansız sonuçların önüne geçilebilmesi açısından hizmetin önemini bir kat daha arttırdığını söyledi. Diyarbakır'da taburcu olan hastayı Şırnak Devlet Hastanesine getiren Diyarbakır 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans ile Şırnak'tan Diyarbakır'a sevk edilen hastayı götürecek olan ambulanstaki sağlık çalışanlarının hasta takası için Şırnak 112 Başhekimliğine bilgi verdiğini belirten Anmal, "Ancak koordinasyonsuzluk nedeniyle Diyarbakır'a sevk edilmeyi bekleyen hasta ile Beytüşşebap'a gidecek olan hasta, 112 Başhekimliği yöneticilerinin işgüzarlığı yüzünden yaklaşık 1 saat boyunca sevk edilmeyi bekledi ve bu süreçte sağlık çalışanları hasta yakınlarının tepkisine maruz kaldı. Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının haklarını ve çıkarlarını savunmak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eğitim imkanlarının artırılması ve maaşlarının adil bir şekilde belirlenmesi için mücadele verirken, bir de çalışma koşulları ve koordinasyonsuzluk yüzünden gündeme gelerek hasta naklinin geciktirilmesine zemin hazırlayan idarecilerin değerlendirilmesini siz kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
img

Fenerbahçe'nin yıldızını kendi takımına aldı
img

Türk savaş gemilerinin maliyeti İngiliz medyasının gündeminde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Alanya 10-11 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar CANLI izle! 10 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi olacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şile su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Ocak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 10-11 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.