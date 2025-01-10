Sağlık-Sen'den Hasta Naklinde Yaşanan Sorunlara Destek Açıklaması

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, hasta nakli sırasında tepkilere maruz kalan sağlık çalışanlarına destek açıklamasında bulundu.

8 Ocak'ta Şırnak Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır'a sevk edilen bir hastanın Diyarbakır'dan taburcu bir hastayı Şırnak'a getiren ambulansa nakledilmesi sırasında yaşanan tartışma ve hasta naklinin gecikmesine ilişkin açıklama yapan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, sağlık hizmetinin bir bütün olduğu göz önüne alındığında sevk ve idarenin aynı zincirin halkaları gibi eksiksiz ve bir bütün halinde devam etmesinin telafisi imkansız sonuçların önüne geçilebilmesi açısından hizmetin önemini bir kat daha arttırdığını söyledi. Diyarbakır'da taburcu olan hastayı Şırnak Devlet Hastanesine getiren Diyarbakır 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans ile Şırnak'tan Diyarbakır'a sevk edilen hastayı götürecek olan ambulanstaki sağlık çalışanlarının hasta takası için Şırnak 112 Başhekimliğine bilgi verdiğini belirten Anmal, "Ancak koordinasyonsuzluk nedeniyle Diyarbakır'a sevk edilmeyi bekleyen hasta ile Beytüşşebap'a gidecek olan hasta, 112 Başhekimliği yöneticilerinin işgüzarlığı yüzünden yaklaşık 1 saat boyunca sevk edilmeyi bekledi ve bu süreçte sağlık çalışanları hasta yakınlarının tepkisine maruz kaldı. Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının haklarını ve çıkarlarını savunmak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eğitim imkanlarının artırılması ve maaşlarının adil bir şekilde belirlenmesi için mücadele verirken, bir de çalışma koşulları ve koordinasyonsuzluk yüzünden gündeme gelerek hasta naklinin geciktirilmesine zemin hazırlayan idarecilerin değerlendirilmesini siz kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi. - ŞIRNAK