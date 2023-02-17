Sağlık personeli Hatay'ın köylerini tek tek dolaşarak depremzedelere ulaşıyor

Sağlık Bakanlığına bağlı doktorlar, gönüllü olarak gittikleri deprem bölgesinde köy köy dolaşarak hastalara ve depremzedelere ilaç ulaştırıyor. Sağlık rahatsızlığı bulunanlara ilaç veren doktorlar, hastaneye gitmesi gereken hastalar için ekip çağırarak hastaneye sevk ediyor.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde olan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Sağlık Bakanlığına bağlı Hızır Acil ekipleri ve çok sayıda doktor, deprem bölgesine sevk edildi. Sağlık personeli, sabah erken saatlerde görev yerlerinden çıkıp Hatay'ın köylerini dolaşarak, depremzedelere ve köyde bulunan hasta vatandaşlara ulaşıyor. Hastaneye gitmesi gereken hastalar için kayıt açan ekipler, destek çağırarak rahatsızlığı bulunan kişileri hastaneye sevk ediyor.

"İlaçları tedarik edip köylere gelerek dağıtıyoruz"

Antalya'dan deprem bölgesine gelen Dr. Ceren Işık, "Biz çok farklı illerden 112 olarak geldik. Evde sağlık ve eksik ilaçlar için, kimileri nakil yapıyor, kimileri köylere dağılıyor. Hafif hastalığı olan kişiler elimizdeki ilaçları veriyoruz ama hipertansiyon ve diyabet gibi rahatsızlığı olan kişileri not alıyoruz. Sonrasında bu kişiler için ilaçları tedarik edip köylere gelerek dağıtıyoruz" dedi.

"Depreme gece yatarken yakalandım, annem ile zor çıktık"

Depremzede Abdullah Yalçınkaya, "Depreme gece yatarken yakalandım, annem ile ben çok zor çıktık. Duvarlar yıkıldı, Antakya yerle bir oldu. Kolum kırılmıştı, devletimiz sağ olsun yardım ekipleri gönderdi" şeklinde konuştu.

Yarseli Köyü Muhtarı Şemsettin Yılmaz ise, "Hatay'dan gelenler oldu. Nüfusumuz arttı. Genel nüfusumuz 2 bin 800, şimdi 5 bine kadar yetişti. Depremzede vatandaşlarımız çok şu anda. Devletimiz her türlü yardımı gönderiyor. Allah devletimizden razı olsun. Kimse sahipsiz değil burada. Vatandaşlarımıza hizmet veriyor, ilaçların veriyor, muayene ediyor. Geldikleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HATAY