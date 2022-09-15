Sağlık Müdürüydü rektör oldu

Malatya Sağlık eski İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğü'ne atandı.

MTÜ Rektörlüğü görevini 4 yıl sürdüren Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut dahil 20 civarında adayın bulunduğu MTÜ Rektörlüğü atama süreci tamamlandı. Bentli'nin MTÜ Rektörlüğü'ne atama kararı 17 üniversite rektörü ile birlikte resmi gazetede yayımlandı. MTÜ Rektörlüğü atanan Bentli, 1976 yılında Malatya 'da doğdu. İlk ve orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlayan Bentli, 1993 yılında Malatya Lisesi'ni bitirdi. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Bentli, 2000-2001 yılları arasında Battalgazi Merkez Sağlık Ocağında pratisyen hekim olarak çalıştı.

2001 yılında Malatya İnönü Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayıp 2006 yılında eğitimini tamamlayan Bentli, 2006-2007 yılları arasında Malatya Akçadağ Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini yaptı. 2007-2011 yılları arası özel bir hastanede çalışan Bentli, 2011-2014 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyeliği devam ederken, 2014 yılında Doçentlik, daha sonra da profesörlük unvanını alan Bentli, 2014-2017 yılları arasında Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde Başhekim Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2017 tarihinde Malatya İl Sağlık Müdürü olarak atandı. 4,5 yıl Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevini yapan Bentli, yaklaşık 2,5 ay önce Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'ne Erhan Berk'in atanmasıyla İnönü Üniversitesi'ndeki görevine dönmüştü. Bentli, evli ve üç çocuk babası. - MALATYA