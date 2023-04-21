Sağlık Müdürü Şenkul, bayramı sağlık personelleriyle geçirdi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde görevlerinin başında olan sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde görevlerinin başında olan sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan Bayramı münasebetiyle görevleri başında bulunan sağlık personelleri ve tedavi gören hastalarla bayramlaştı. İlk olarak Aydın Devlet Hastanesi'ne giden Müdür Şenkul, daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Efeler 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti.

Hastanelerin acil servis ile bayramı servislerde tedavi olarak geçiren hasta ve hasta yakınlarının ve görev yapan sağlık personellerinin Ramazan Bayramlarını kutayan Müdür Şenkul, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunarak personellere de çalışmalarında başarılar diledi.

Bayram sürecinde acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında hastanelerin başhekimlerinden bilgi alan Müdür Şenkul'a ziyaretlerde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan ve hastane yönetimleri eşlik etti. - AYDIN