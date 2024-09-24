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Sağlık İşçilerinden Vergi Sistemine İyileştirme Çağrısı

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Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası üyeleri, vergi sisteminin gelir adaletine göre iyileştirilmesi ve vergide adalet sağlanması amacıyla Ankara'da bir araya geldi. Sendika başkanı, sağlık işçilerinin hayat pahalılığı ve yüksek vergilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Sağlık işçilerinden 'vergi sisteminin iyileştirilmesi' çağrısı

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası üyeleri, vergi sisteminin iyileştirilmesi ve vergide adalet çağrısı yaptı.

TÜRK-İŞ'e bağlı Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Ankara Şube Başkanlığı üyeleri, "vergi sisteminin gelire göre iyileştirilmesi ve vergide adalet" çağrısıyla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Bina önünde toplandı. Grup adına konuşan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Nilgün Fidan, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin hayat pahalılığı nedeniyle yaşadıkları sıkıntılarının gün geçtikçe arttığını, vergide adalet istediklerini söyledi.

Türkiye'de gelir adaletinin sağlanması için vergide adaletin sağlanması gerektiğini ifade eden Fidan, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler var ama işçinin ödediği kadar vergi vermiyorlar. İşçiler 12 ay çalışmakta fakat 2 buçuk aylığını vergi olarak ödemek zorunda kalmaktadır. Yaptıkları her harcamada KDV ve ÖTV olmak üzere ödediği dolaylı vergi var. Vergi sisteminde acil olarak düzenleme yapılmalıdır" dedi.

Fidan, gelir vergisi oranının bütün işçiler için yüzde 15'de sabitlenmesini ve işçilere yapılan sosyal amaçlı ödemelerden vergi kesilmemesini talep ettiklerini de ekledi.

Sağlık İşçilerinden Vergi Sistemine İyileştirme Çağrısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Yerel

Politika Sendika Türkiye Ekonomi Ankara Sağlık Yerel

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