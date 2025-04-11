Sağlık Görevlisi İltica Etti, 8 Ay Maaş Aldı

Sağlık Bakanlığı, geçici görevinin bitmesinin ardından asli görevine dönmek yerine ABD'ye iltica eden ve görevde olmadığı 8 ay boyunca maaş aldığı tespit edilen sağlık görevlisi hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma çerçevesinde sağlıkçıya ödenen paranın yasal faiziyle geri alınacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, geçici görevle 112 istasyonundan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Devlet Hastanesine atanan Mesut Uzuntaş, görev süresinin bitmesinin ardından eski görev yerine geri dönüş yapmadı. Yapılan araştırmalar sonucu Uzuntaş'ın eşiyle birlikte ABD'ye iltica ettiği ortaya çıktı. Görevde olmamasına rağmen 8 ay boyunca maaş alan Uzuntaş'a ödenen paranın yaklaşık 437 bin lira tutarında olduğu öğrenildi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uzuntaş'ın 16 Mart 2024 tarihinden itibaren işe gelmediği, konunun mali yönden değerlendirilmesi yönüne ilişkin hiçbir bilgi verilmediği, geçen süre zarfında personele yersiz ödeme yapıldığı ve kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle tüm sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatılması talep edildi. Talep üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, bahse konu kişiler hakkında disiplin soruşturması başlattı. Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Uzuntaş'ın 1 yıldır yersiz ödeme alması sonucu kamu zararına sebebiyet verdiği tespit edildi. Tespitin ardından personele ödenen yaklaşık 437 bin liranın yasal faiziyle birlikte yaklaşık 518 bin lira olarak Uzuntaş'tan tahsil edilmesi için gerekli hukuki adımların atılacağı öğrenildi. Uzuntaş tarafından ödeme yapılmaması halinde ise paranın olayda ihmali bulunduğu tespit edilen yetkililerden tahsil edileceği aktarıldı.

Özel şirketin icra talebi ile fark edildi

Olay, Uzuntaş'ın borcu bulunduğu özel bir şirketin borcunu tahsil etmek amacıyla başlattığı icra talebi ile ortaya çıktı. Borç miktarını Uzuntaş'tan tahsil etmek isteyen şirket, sağlık personelinin maaşına haciz koydurmak istedi ancak Uzuntaş'ın eşiyle birlikte ABD'ye iltica ettiği belirlendi. - ANKARA