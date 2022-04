Sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi Ramazan'da da devam ediyor

Sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi Ramazan ayında da gece gündüz sürüyor. İftar vaktinde görevi başında olan sağlık çalışanları, dönüşümlü olarak oruçlarını açıyor. Hasta tedavi etmek zorunda kalan çalışanlar ise, su ile oruçlarını açıyor.

Ramazan ayında gece gündüz demeden görevi başında olan sağlık çalışanlarının, yoğun mesaileri bu yılki Ramazan ayında da devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı sektör çalışmalarında rahatlamalar yaşanırken, sağlık çalışanları ise, vatandaşların sağlığı için görevini aralıksız yerine getiriyor. Mesai saati iftar vaktine denk gelen çalışanlar, dönüşümlü olarak oruçlarını açarken, zaman zaman ise hastayı tedavi ettikten sonra suyla oruçların açmak zorunda kalıyor.

Ramazan ayında çalışma zorluklarını anlatan Genel Cerrahi Servisi Sorumlu hemşiresi Arzu Altın, "Ramazan ayında da biz verdiğimiz hizmeti normal olarak vermeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz sağlık hizmeti 7/24 devam eden bir süreç bizim için. Cerrahi bir servisteyiz biz. Bizim servisimizde işler sürekli olarak devam etmekte. Şu an devam eden ameliyatlarımız var mesela hocalarımız var içeride. Biz hastaları devir almadan önce arkadaşlarımızdan müsait olanlar. Birbirlerine devir usulü ile iftarlarını yaptılar. Diğeri ise hastalarının bakımlarını yapıp kendi arkadaşları dönünce alanlarına gelip iftarların açıyorlar. Pandemi ile birlikte biz artık daha da yoğun çalışmaya başladık. ve bu süreç üzerine Ramazan'da eklenince biraz daha yoğun geçiyor. Ama her şeyin üstesinden bir şekilde geliyoruz. Aktif çalışmayla, öz veri ile her şey daha iyi ilerliyor bizim için. İnşallah pandeminin azaldığı daha güzel zamanlarda çalışmak dileği ile" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel