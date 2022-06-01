Sağlık çalışanlarının yerleri kura ile belirlendi - Haberler

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Sağlık çalışanlarının yerleri kura ile belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sağlık çalışanlarının yerleri kura ile belirlendi

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Afyonkarahisar'a atanan sürekli işçilerin yerleştirme işlemi tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Afyonkarahisar'a atanan sürekli işçilerin yerleştirme işlemi tamamlandı.

Afyonkarahisar merkez ve ilçe sağlık tesislerine yerleştirme işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi konferans salonunda kura çekimi yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlığınca yapılan kura usulü yerleştirme işlemleri işçiler ve yakınlarının huzurunda gerçekleştirildi. Yerleştirme işlemleri yapılan sürekli işçiler resmi prosedürlerden sonra kurada yerleştirildikleri sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlerine başlayacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Karahisar İstihdam Yerel Haberler

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